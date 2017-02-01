ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"

Активисты Общероссийского народного фронта и Общественной палаты возьмут под контроль эффективность расходования регионами денежных средств, получаемых от деятельности системы "Платон". Представители общественных институтов хотят проверить, куда идет плата за грузоперевозки.

Министр транспорта России Максим Соколов ответил сегодня, 1 февраля на вопросы граждан и представителей региональных общественных палат. Обсуждались и планируемые изменения в системе "Платон". Глава ведомства отметил, что тариф "Платона", скорее всего, будет повышен до первоначально предполагавшихся 3 рублей 6 копеек за один километр пути в этом году. "Сегодня 1 февраля – день, когда Минтранс предлагал вывести эту модель на те изначальные параметры функционирования этой системы. Пока правительством такое решение не принято", – сказал Соколов.

Он также подчеркнул, что уход от нынешнего льготного тарифа создаст условия для сбалансированного движения грузопотока, особенно в летний период. Говоря о расходовании средств, полученных от "Платона", Максим Соколов отметил, что они будут направлены, в том числе, и на реализацию проектов государственно-частного партнерства.

После встречи секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов сообщил, что общественники проконтролируют расход средств, получаемых в качестве платы за проезд большегрузов.

"Очень много говорилось о "Платоне" и поступающих средствах в дорожные фонды. Мы берем это с активистами ОНФ на контроль, те регионы, куда поступают средства, будем контролировать целевое использование, чтобы они шли на ремонт дорог, мостов", – сказал Бречалов.

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1 рубль 53 копейки за один километр пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3 рублей 6 копеек. Однако позднее было решено отсрочить индексацию.

В начале ноября 2016 года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен до 2 рублей 61 копейки, а с 1 июня 2017 года до 3 рублей 6 копеек. Уже в январе первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявлял, что тариф в системе "Платон" не будет повышен с 1 февраля. 28 января вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс.

Таким образом, льготный тариф в "Платоне" продлевается, а возврат к повышенному тарифу будет осуществлен позже, но в один этап. При принятии такого решения правительство руководствуется мнением перевозчиков – им проще планировать свои бюджеты. При этом стоит подчеркнуть, что планируемое изменение тарифа – это не двойное повышение, как его интерпретируют некоторые, а отмена льготного размера платы. Этот шаг навстречу бизнесу был необходим для адаптации перевозчиков к требованию законодательства и для снижения спекулятивных заявлений со стороны товаропроизводителей о влиянии системы "Платон" на цены перевозимых товаров.

Эксперты уже подсчитали, что "Платон" не влияет на цены продуктов и других грузов. Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А "Платон" даже при тарифе 3 рубля 6 копеек (который еще не действует) – это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Если это дорогостоящие товары, то составляющая еще ниже. Получаются доли процента или несколько копеек в цене товаров. К примеру, если предприниматель доставляет молоко из Уфы в Москву, на расстояние более тысячи километров, то доля "Платона" в пакете молока ценой в 70 рублей составит всего 14 копеек.

Варианты отмены льготного тарифа неоднократно обсуждали с перевозчиками и грузоотправителями, с представителями ассоциаций на различных площадках. Все участники указывали на необходимость перед отменой льготного тарифа усиления контроля за нарушителями, чтобы все грузоперевозчики одинаково соблюдали закон и вносили плату за использование дорожной инфраструктуры. О том, что в 2017 году льготный тариф будет отменен, бизнес проинформирован.

Между тем, возврат к планируемому изначально размеру платы – это не прихоть разработчиков "Платона" и желание подзаработать. Он необходим для реализации плана по ремонту и строительство дорог и мостов. Известно, что все средства, собранные системой "Платон", ежедневно перечисляются в дорожный фонд страны. К 1 февраля 2016 года он пополнился уже более чем на 20 миллиардов рублей.

Первые средства в 2016 году правительство выделило на ремонт более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, за счет будущих сборов обеспечено софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 регионах.