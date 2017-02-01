ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"
Министр транспорта России Максим Соколов ответил сегодня, 1 февраля на вопросы граждан и представителей региональных общественных палат. Обсуждались и планируемые изменения в системе "Платон". Глава ведомства отметил, что тариф "Платона", скорее всего, будет повышен до первоначально предполагавшихся 3 рублей 6 копеек за один километр пути в этом году. "Сегодня 1 февраля – день, когда Минтранс предлагал вывести эту модель на те изначальные параметры функционирования этой системы. Пока правительством такое решение не принято", – сказал Соколов.
Он также подчеркнул, что уход от нынешнего льготного тарифа создаст условия для сбалансированного движения грузопотока, особенно в летний период. Говоря о расходовании средств, полученных от "Платона", Максим Соколов отметил, что они будут направлены, в том числе, и на реализацию проектов государственно-частного партнерства.
После встречи секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов сообщил, что общественники проконтролируют расход средств, получаемых в качестве платы за проезд большегрузов.
"Очень много говорилось о "Платоне" и поступающих средствах в дорожные фонды. Мы берем это с активистами ОНФ на контроль, те регионы, куда поступают средства, будем контролировать целевое использование, чтобы они шли на ремонт дорог, мостов", – сказал Бречалов.
Минтранс проработает инициативу однократного повышения тарифа #Платон'а https://t.co/nH9lEh5aTb pic.twitter.com/Dt0C7HY6K9— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 24 января 2017 г.
Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1 рубль 53 копейки за один километр пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3 рублей 6 копеек. Однако позднее было решено отсрочить индексацию.
В начале ноября 2016 года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен до 2 рублей 61 копейки, а с 1 июня 2017 года до 3 рублей 6 копеек. Уже в январе первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявлял, что тариф в системе "Платон" не будет повышен с 1 февраля. 28 января вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс.
Таким образом, льготный тариф в "Платоне" продлевается, а возврат к повышенному тарифу будет осуществлен позже, но в один этап. При принятии такого решения правительство руководствуется мнением перевозчиков – им проще планировать свои бюджеты. При этом стоит подчеркнуть, что планируемое изменение тарифа – это не двойное повышение, как его интерпретируют некоторые, а отмена льготного размера платы. Этот шаг навстречу бизнесу был необходим для адаптации перевозчиков к требованию законодательства и для снижения спекулятивных заявлений со стороны товаропроизводителей о влиянии системы "Платон" на цены перевозимых товаров.
#Платон увеличится в 2017 году один раз, но вдвое https://t.co/eJBi0m1gY1 pic.twitter.com/WyOxwrlUIX— ligazakon.ru✍ (@ligazakon__ru) 25 января 2017 г.
Эксперты уже подсчитали, что "Платон" не влияет на цены продуктов и других грузов. Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А "Платон" даже при тарифе 3 рубля 6 копеек (который еще не действует) – это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Если это дорогостоящие товары, то составляющая еще ниже. Получаются доли процента или несколько копеек в цене товаров. К примеру, если предприниматель доставляет молоко из Уфы в Москву, на расстояние более тысячи километров, то доля "Платона" в пакете молока ценой в 70 рублей составит всего 14 копеек.
Варианты отмены льготного тарифа неоднократно обсуждали с перевозчиками и грузоотправителями, с представителями ассоциаций на различных площадках. Все участники указывали на необходимость перед отменой льготного тарифа усиления контроля за нарушителями, чтобы все грузоперевозчики одинаково соблюдали закон и вносили плату за использование дорожной инфраструктуры. О том, что в 2017 году льготный тариф будет отменен, бизнес проинформирован.
Между тем, возврат к планируемому изначально размеру платы – это не прихоть разработчиков "Платона" и желание подзаработать. Он необходим для реализации плана по ремонту и строительство дорог и мостов. Известно, что все средства, собранные системой "Платон", ежедневно перечисляются в дорожный фонд страны. К 1 февраля 2016 года он пополнился уже более чем на 20 миллиардов рублей.
Первые средства в 2016 году правительство выделило на ремонт более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, за счет будущих сборов обеспечено софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 регионах.
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