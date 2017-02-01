ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"

Как изменится жизнь россиян в феврале Сто дней президента Трампа Влияние имени на судьбу Тайны Любови Орловой Дом-2
Общество

Недовольный осьминог набросился на дайвера (видео)

Необычный ролик появился на YouTube
Общество

Трампа заставили рисовать котиков

Пользователи Сети протроллили американского лидера
партнеры
Среда 1 февраля
Лента новостей
19:10
Когда Трамп избавится от Порошенко
19:06
Назарбаев объявил Третьею модернизацию Казахстана
18:50
В метро Петербурга образовалась давка
18:49
Мифы и правда о кариесе
18:32
Каменских после операции выложила видео из больницы
18:24
Глава РЖД объявил о повышении стоимости билетов
17:53
В жилом доме в центре Москвы случился пожар (видео)
17:51
Трамп и Янукович оказались в одной компании
17:46
Новый глава придаст ускорения Федерации бокса России
17:41
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
17:39
Елизавета II грозится убить Трампа мечом
17:39
Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"
17:38
"Ростелеком" вернул свои деньги через суд
17:28
В гостинице Петербурга отравились сотни человек
17:24
Воробьев о судьбе любовницы после измены
17:16
Как Россия переживет повышение пенсионного возраста
17:12
Тест-Драйв Lexus RX. Стремительный
17:00
МИД Норвегии отчитал российского посла
16:46
Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
16:41
Кончаловский о дочке Маше: Как я ошибался
16:28
Лимузин Горбачева продают за 75 миллионов
16:10
Как правильно управлять снами
15:56
Пассажиры сгорели в страшной аварии на юге Москвы
15:55
Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру
15:51
Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии
15:47
Пытавшийся скрыться чиновник сбил сотрудников ДПС (видео)
15:31
В Карелии нерадивых чиновников запрут в кабинетах
15:30
Особняк российского миллиардера зачистили от бомжей-захватчиков
15:24
ОНФ нашел барьеры в головах нижегородских депутатов
15:15
Лоза оценил стихи Лаврова
15:10
Россиян будут наказывать за "санкционку"
15:07
Любимица Лепса угнала машину бывшего жениха
15:06
10 эффективных продуктов для детокса
15:00
Автомобили Lada начали поставлять в ОАЭ
14:54
Победительница "Евровидения" призналась в бисексуальности
14:50
Самые ожидаемые фильмы февраля
14:29
Звезда "Универа" перестала следить за собой
14:14
Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
14:13
Кремль о "закрытии вопроса" повышения пенсионного возраста
13:54
Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте
13:46
"Антимайдан" пикетирует фонд Навального
13:37
На Аршавина напали после рождения сына
13:36
Порошенко объявил войну России в ООН
13:29
Растрепанная Водонаева унизила полных людей
13:27
Тихонов набросился на трусливого Фуркада
13:23
Мужчину убили в Москве из-за 50 тысяч рублей
13:13
Назван срок падения Луны на Землю
13:04
В Петербурге пенсионеров выгнали из дома за долги
13:04
В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
12:55
Внук спасет семью Гузеевой
12:40
Известный актер скончался от рака
12:36
На Ямале мужчина совершил убийство во время соблазнения
12:19
В Москве пройдет "Праздник жизни"
12:17
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
12:09
В семье звезды "Возвращения Мухтара" случилось горе
12:04
Бондарчук в бикини назвали анорексичкой
12:02
Украина возглавила Совбез ООН
11:54
Набиуллина украсила новые деньги
11:52
Алексей Ягудин рассказал о разводе
11:51
По Москве разгуливает серийный маньяк
11:35
Любовь Толкалина призналась в психопатии
11:35
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
11:28
Минтруд отчитался о росте пенсий в России
11:18
Россияне перестали выезжать за рубеж
11:18
Лев Лещенко: Я пахал всю жизнь!
11:13
Волочкову обидели в самолете
11:05
У Ольги Бузовой новая фамилия
10:57
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
10:56
В Москве камеры "накажут" водителей за неуважение к пешеходам
10:40
Ту-154 потерпел крушение из-за педали
10:30
Синоптики предупредили россиян об аномальной погоде
10:28
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
10:16
Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
10:15
В центре Москвы насмерть забили мужчину
10:08
Рис может исчезнуть из российских магазинов
10:02
Салон сотовой связи в Москве обокрали на 700 тысяч
09:55
Крейсер США сел на мель у берегов Японии
09:48
Белый дом объявил бойкот неугодным журналистам
09:43
Модного Обаму застали на острове с миллиардером
09:40
Бывшая подружка Телегина: Ваня – странный человек
09:37
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
09:27
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
09:12
Сердюков сколотил головокружительную карьеру
09:00
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
08:48
Малинин крутит роман с 14-летней иностранкой
08:33
Фуркад испугался гнева россиян и стер издевательский комментарий
08:27
В московском метро девушка искусала пассажирку
08:20
Вопрос о пенсионном возрасте решен
08:07
Актрису сериала "След" обвинили в краже
08:03
У Андрея Аршавина родился четвертый ребенок
21:58
Грузовик разорвало на части в ДТП под Москвой (видео)
21:46
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали
21:45
В центре Москвы мужчине отрезали ухо
21:25
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍
21:11
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей
21:05
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы
20:42
Темниковой прочат место на "Евровидение"
20:22
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
20:10
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова
20:02
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
партнеры

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери
Общество

ОНФ и ОП возьмут под контроль систему "Платон"

Фото: GLOBAL LOOK press\Zamir Usmanov
Активисты Общероссийского народного фронта и Общественной палаты возьмут под контроль эффективность расходования регионами денежных средств, получаемых от деятельности системы "Платон". Представители общественных институтов хотят проверить, куда идет плата за грузоперевозки.
прочитано 691 раз

Министр транспорта России Максим Соколов ответил сегодня, 1 февраля на вопросы граждан и представителей региональных общественных палат. Обсуждались и планируемые изменения в системе "Платон". Глава ведомства отметил, что тариф "Платона", скорее всего, будет повышен до первоначально предполагавшихся 3 рублей 6 копеек за один километр пути в этом году. "Сегодня 1 февраля – день, когда Минтранс предлагал вывести эту модель на те изначальные параметры функционирования этой системы. Пока правительством такое решение не принято", – сказал Соколов.

ПО ТЕМЕ

Дальнобойщиков обложат двойным налогом

Особенности национального транзита

Он также подчеркнул, что уход от нынешнего льготного тарифа создаст условия для сбалансированного движения грузопотока, особенно в летний период. Говоря о расходовании средств, полученных от "Платона", Максим Соколов отметил, что они будут направлены, в том числе, и на реализацию проектов государственно-частного партнерства.

После встречи секретарь Общественной палаты, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов сообщил, что общественники проконтролируют расход средств, получаемых в качестве платы за проезд большегрузов.

"Очень много говорилось о "Платоне" и поступающих средствах в дорожные фонды. Мы берем это с активистами ОНФ на контроль, те регионы, куда поступают средства, будем контролировать целевое использование, чтобы они шли на ремонт дорог, мостов", – сказал Бречалов.

Система "Платон", обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф в 1 рубль 53 копейки за один километр пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 года до 3 рублей 6 копеек. Однако позднее было решено отсрочить индексацию.

В начале ноября 2016 года Минтранс опубликовал проект постановления, в соответствии с которым с 1 февраля 2017 года тариф будет увеличен до 2 рублей 61 копейки, а с 1 июня 2017 года до 3 рублей 6 копеек. Уже в январе первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявлял, что тариф в системе "Платон" не будет повышен с 1 февраля. 28 января вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что повышение тарифа системы "Платон" ожидается весной и будет ниже уровня, который ранее предлагал Минтранс.

Таким образом, льготный тариф в "Платоне" продлевается, а возврат к повышенному тарифу будет осуществлен позже, но в один этап. При принятии такого решения правительство руководствуется мнением перевозчиков – им проще планировать свои бюджеты. При этом стоит подчеркнуть, что планируемое изменение тарифа – это не двойное повышение, как его интерпретируют некоторые, а отмена льготного размера платы. Этот шаг навстречу бизнесу был необходим для адаптации перевозчиков к требованию законодательства и для снижения спекулятивных заявлений со стороны товаропроизводителей о влиянии системы "Платон" на цены перевозимых товаров.

Эксперты уже подсчитали, что "Платон" не влияет на цены продуктов и других грузов. Транспортная составляющая для большинства перевозимых товаров не превышает 4-7%. А "Платон" даже при тарифе 3 рубля 6 копеек (который еще не действует) – это максимум десятая часть от всей этой транспортной составляющей. Если это дорогостоящие товары, то составляющая еще ниже. Получаются доли процента или несколько копеек в цене товаров. К примеру, если предприниматель доставляет молоко из Уфы в Москву, на расстояние более тысячи километров, то доля "Платона" в пакете молока ценой в 70 рублей составит всего 14 копеек.

Варианты отмены льготного тарифа неоднократно обсуждали с перевозчиками и грузоотправителями, с представителями ассоциаций на различных площадках. Все участники указывали на необходимость перед отменой льготного тарифа усиления контроля за нарушителями, чтобы все грузоперевозчики одинаково соблюдали закон и вносили плату за использование дорожной инфраструктуры. О том, что в 2017 году льготный тариф будет отменен, бизнес проинформирован.

Между тем, возврат к планируемому изначально размеру платы – это не прихоть разработчиков "Платона" и желание подзаработать. Он необходим для реализации плана по ремонту и строительство дорог и мостов. Известно, что все средства, собранные системой "Платон", ежедневно перечисляются в дорожный фонд страны. К 1 февраля 2016 года он пополнился уже более чем на 20 миллиардов рублей.

Первые средства в 2016 году правительство выделило на ремонт более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, за счет будущих сборов обеспечено софинансирование строительства и реконструкции 31 моста в 19 регионах.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2017, 14:24

комментарии

Политика

Елизавета II грозится убить Трампа мечом
Порошенко объявил войну России в ООН
Берлин возложил на Киев ответственность за бойню в Донбассе
Брекзит назначили на 9 марта

Шоу-бизнес

Валерию и Королеву не пустят на "Евровидение"
Каменских после операции выложила видео из больницы
У звезды "Дома-2" отекли глаза после пластики
Садальскому вырезали опухоль

Проишествия

По Москве разгуливает серийный маньяк
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео
Москвичка попала в секс-рабство после отдыха на Кавказе
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Создатели "Шерлока" рассказали о новой серии
10 эффективных продуктов для детокса
Самые ожидаемые фильмы февраля
Известный актер скончался от рака
Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новая фамилия

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" снова переживает перемены
Шоу-бизнес

Бондарчук в бикини назвали анорексичкой

Бывшая жена режиссера похвасталась фигурой в купальнике
Шоу-бизнес

Макарская: У мужа начинается очередной "закидон"

Супруга известного актера рассказала о гневе и обидах
Шоу-бизнес

Каменских после операции выложила видео из больницы

Певица напугала подписчиков кровавыми ранами

Гороскоп

Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года
Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года
Мишель Обама уходит в бизнес

Фоторепортажи

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием
82-летний Ширвиндт вышел на сцену с полуголой спутницей
Любимые драгоценности звезд
Секс-символы "Дома-2"

Спорт

Тихонов набросился на трусливого Фуркада
Футболисту сборной Украины устроили травлю из-за Бандеры
Избиение Мирзаева заказала обиженная девушка
Российские олимпийцы плюнули на приказ МОК вернуть медали

Регионы

В ЗАГСе Петербурга у итальянского жениха украли невесту
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
Старушка укусила сотрудника "Евросети" из-за 100 рублей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru