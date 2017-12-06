Москву атакует мощный снегопад

В столице ожидается настоящий снежный апокалипсис. Осадки начнутся уже во второй половине дня 6 декабря.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям и гостям столицы огромные сугробы. Прогнозом он поделился на своей странице Facebook.

"Москву с полудня начнет заметать снегом. Не погода, а песня!.. В среду в результате снегопада во второй половине дня к вечеру вырастут новогодние 15-сантиметровые сугробы. Настоящая зимняя сказка!" – написал метеоролог. Синоптики сообщают, что "с северо-запада в Москву потянутся плотные многоярусные облака, сразу после полудня зарядят обложные снегопады".

При этом общее количество осадков составит от пяти до семи миллиметров, что несколько выше климатической нормы для декабря. При этом в столице будет пониженное атмосферное давление – 734 миллиметра ртутного столба. Температура днем будет составлять до -3 градусов, а ночью – до -6.





Напомним, 4 декабря на Москву обрушился сильный снегопад, начавшийся рано утром. Он повысил средний уровень загруженности столичных дорог на два балла.

В связи с этим автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт. В течение всего дня службы метрополитена работали в усиленном режиме. В связи с непогодой в столичных аэропортах отменили и задержали более 300 рейсов.