Скандалист Ляшко удивил выходкой в ресторане
Кто-то из гостей парламентария, известного буйным нравом и любовью к потасовкам и перепалкам, подарил ему "железного коня". Ляшко решил прямо на месте опробовать презент и сделал круг по банкетному залу, где отмечал свой 45-й день рождения. Видео тест-драйва он опубликовал в своем аккаунте в Facebook.
Ролик Ляшко снабдил цитатой из книги Э. Успенского "Дядя Федор, пес и кот": "Я чего раньше такой злой был? Это потому, что у меня велосипеда не было". Видимо, "железный конь" действительно положительно повлиял на характер политика. Насколько известно, день рождения Ляшко прошел без эксцессов. Виновник торжества ни с кем не подрался и никого не обвинил во лжи.
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