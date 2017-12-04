Скандалист Ляшко удивил выходкой в ресторане

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко прокатился по ресторану на велосипеде. Курьез произошел на дне рождения политика.

Кто-то из гостей парламентария, известного буйным нравом и любовью к потасовкам и перепалкам, подарил ему "железного коня". Ляшко решил прямо на месте опробовать презент и сделал круг по банкетному залу, где отмечал свой 45-й день рождения. Видео тест-драйва он опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

Ролик Ляшко снабдил цитатой из книги Э. Успенского "Дядя Федор, пес и кот": "Я чего раньше такой злой был? Это потому, что у меня велосипеда не было". Видимо, "железный конь" действительно положительно повлиял на характер политика. Насколько известно, день рождения Ляшко прошел без эксцессов. Виновник торжества ни с кем не подрался и никого не обвинил во лжи.