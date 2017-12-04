Улюкаеву готовят смертный приговор

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что экс-министр Минэкономразвития России Алексей Улюкаев может не пережить десятилетний срок заключения. По ее мнению, чиновник слишком стар.

"В принципе, срок адекватный за подобное преступление. И в назидание другим руководителям: ведь чиновники воруют, глядя на то, как это делают их начальники. Но есть важный нюанс – почтенный возраст Улюкаева, и наличие болезней говорит о том, что десять лет конкретно для него могут стать смертным приговором", – приводит слова Меркачевой РИА Новости.

Она заявила, что Алексей Улюкаев может надеяться на смягчение приговора из-за новой политики российских властей, направленной на гуманизацию наказаний. "Сегодня даже за насильственные преступления против личности людям пожилого возраста стараются давать небольшие сроки, чтобы у осужденного был шанс освободиться живым. Специализированных колоний для пенсионеров в России нет, спецтюрем для чиновников – тоже. Так что Улюкаев будет мотать срок в обычной (тюрьме), со всеми вытекающими последствиями", – отметила Меркачева.

А сам #Улюкаев, которого обвиняют во взяточничестве, пожаловался на здоровье. Врачи диагностировали у него катарактуhttps://t.co/GMmAMuMntU pic.twitter.com/vAb6uAqQhy — Пятый канал Новости (@5tv) 15 ноября 2017 г.

Общественница предполагает, что в свете новой политики принятия судебных решений новость о смерти бывшего министра за решеткой может вызвать мировой резонанс.

Напомним, Dni.Ru писали, что в ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы прокурор Борис Непорожный попросил для бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева десять лет колонии за получение взятки в два миллиона долларов. Кроме того, гособвинение настаивает на том, чтобы оштрафовать экс-чиновника на 500 миллионов рублей и лишить орденов и званий.

У Улюкаева хотят забрать титул заслуженного экономиста, статус госсоветника, государственные награды, классный чин, орден Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, арестовать недвижимость, 12 участков, автомобили, деньги и ценные монеты. Кроме того, предлагается запретить ему занимать должности на госслужбе сроком на десять лет.