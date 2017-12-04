Москву ждет потоп после снежного апокалипсиса
По словам синоптика, погода до конца дня будет определяться очередным балканским циклоном. Его апогей для столицы придется на 15:00 мск. В это время будет облачно, временами пройдут обильные осадки – мокрый снег с ледяным дождем. Тишковец отметил, что их выпадет "примерно ведро на каждый квадратный метр".
На дорогах будет очень скользко. "Ближе к полуночи очередной холодный фронт принесет с собой понижение температуры до -3…-8. Все замерзнет, превратится в гололедицу. Все это присыплет сверху скоротечными зарядами снега", – цитирует специалиста НСН.
Однако на этом капризы погоды не прекратятся. Уже к концу недели придет оттепель, температура будет выше нормы. Вместе с тем продолжатся осадки.
"Ближе к выходным потоки развернутся с северных на западные, и к нам устремится атлантическое тепло, поэтому осадки возобновятся – снег, потом мокрый снег, потом, местами, слабые моросящие дожди. Температура – около нуля, а в выходные даже до +3", – прокомментировал Тишковец. Когда лед начнет таять, в Москве начнется настоящий потоп.
В связи с непогодой в столичных аэропортах отменили и задержали более 300 рейсов. Службы метрополитена работают в усиленном режиме. Ранее МЧС предупредило жителей Центрального региона об ухудшении погоды 4 декабря.
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