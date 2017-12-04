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Общество

Ледяной дождь устроил коллапс в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
В связи с резким ухудшением погоды 4 декабря столичные власти призвали автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Службы метро переведены на усиленный режим работы.
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По данным синоптиков, помимо ледяного дождя, в столице ожидаются снег, гололедица, туман и ветер с порывами до 17 метров в секунду. По данным Гидрометцентра, днем температура составит -1...+1. К ночи столбик термометра опустится до –4... –2.

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Специалисты Росгидромета сообщили, что 4 декабря может выпасть до девяти миллиметров осадков. На Москву уже обрушился и ледяной дождь, и мощный снегопад. По словам синоптиков, за сутки в столице может выпасть более 15% месячной нормы осадков. Нормой декабря является 56 миллиметров. Причиной неблагоприятных погодных условий стал теплый фронт южного циклона.

"Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом", – цитирует представителя Департамента столичного транспорта "Газета.ru". Если же это невозможно, автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения, в частности держать дистанцию и не превышать скорость.

Скриншот Яндекс.Карты

На официальном портале мэра и правительства Москвы заверили, что столичная транспортная система полностью готова к сложным погодным условиям. Службы метро переведены на усиленный режим, передает телеканал "360"

Кроме того, в часы пик на маршруты будут выведены 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов. Вместе с тем в городе постоянно дежурят сервисные службы Мосгортранса, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры.

 

Ранее о приходе тумана в ночь на 4 декабря в регион сообщили в ГУ МЧС России по Москве и Московской области. Пешеходам рекомендовали иметь при себе светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителя, а также внимательно переходить дорогу.

Автор: Людмила Фоканова4 декабря 2017, 08:15
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