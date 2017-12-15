Москву накроют тропические ливни и жара

В предстоящие выходные, 16 и 17 декабря, в столице выпадет около 45% месячной нормы осадков. При этом температура будет существенно выше нормы.

Предстоящие выходные в столичном регионе ознаменуются настоящей погодной сенсацией. В субботу Москва окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего тропические ливни и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на восемь-десять градусов, что для зимы можно назвать жарой.

Синоптики посчитали: на улицах столицы окажется столько воды, что ее количество превысит объемы Химкинского водохранилища. В центре погоды "Фобос" отмечают: днем 16 декабря в Москве может быть побит рекорд тепла для этого дня – +5…+7 градусов. В 2006 году было зафиксировано +6,3 градуса, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Зима же вернется в столичный регион на следующей неделе. Уже 18 декабря пойдет сильный снег. К середине недели температура воздуха ночью понизится до -3…-8. "В тыл циклонического вихря задуют северные ветры, станет распространяться полярный воздух, на столицу обрушатся обильные снегопады, столбики термометров пересекут нулевой рубеж, образуется гололедица", – сообщили синоптики.

Публикация от Телекомпания Метео-ТВ (@meteotv) Дек 10 2017 в 10:41 PST

Капризный характер погода проявляет с самого начала зимы. Так, 4 декабря на Москву обрушился мощный снегопад, начавшийся рано утром. Из-за него средний уровень загруженности столичных дорог вырос на два балла.