Москву накроют тропические ливни и жара
Предстоящие выходные в столичном регионе ознаменуются настоящей погодной сенсацией. В субботу Москва окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего тропические ливни и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на восемь-десять градусов, что для зимы можно назвать жарой.
Синоптики посчитали: на улицах столицы окажется столько воды, что ее количество превысит объемы Химкинского водохранилища. В центре погоды "Фобос" отмечают: днем 16 декабря в Москве может быть побит рекорд тепла для этого дня – +5…+7 градусов. В 2006 году было зафиксировано +6,3 градуса, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Зима же вернется в столичный регион на следующей неделе. Уже 18 декабря пойдет сильный снег. К середине недели температура воздуха ночью понизится до -3…-8. "В тыл циклонического вихря задуют северные ветры, станет распространяться полярный воздух, на столицу обрушатся обильные снегопады, столбики термометров пересекут нулевой рубеж, образуется гололедица", – сообщили синоптики.
Капризный характер погода проявляет с самого начала зимы. Так, 4 декабря на Москву обрушился мощный снегопад, начавшийся рано утром. Из-за него средний уровень загруженности столичных дорог вырос на два балла.
Специалисты не выявили связи между ЭКО и заболеванием певицы
Певица попыталась протолкнуть своего фаворита к победе
Певец закрывается дома, и его состояния никто не видит
Певец не найдет упокоения на кладбище