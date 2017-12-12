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Общество

На Москву обрушится ледяной дождь

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Жителей и гостей столицы вечером 12 декабря ждут осадки. Об этом сообщил дежурный центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Отмечается, что ледяной дождь может начаться после 19:00 мск. Кроме того, к вечеру температура поднимется до максимальных значений: от 0 до +2 градусов в Москве и -1…+3 по области, передает НСН.

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"Расчеты показывают, что в слое 724-1175 метров образуется линза тепла, а у земли – отрицательная температура и ноль, что является благоприятными условиями для выпадения ледяного дождя", – сообщается в Instagram-аккаунте центра погоды "Фобос". На дорогах ожидается гололедица.

"В течение дня погодные условия будут определяться влиянием теплого атмосферного фронта с юго-запада, поэтому в основном облачно. Ветер юго-восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба", – рассказал Евгений Тишковец. Синоптик призвал москвичей быть осторожнее.

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что за сутки в Подмосковье выпало до 13 миллиметров осадков, а в Москве – 2 миллиметра. Месячная норма осадков декабря составляет 56 миллиметров.

Капризный характер погода проявляет с самого начала зимы. Так, 4 декабря на Москву обрушился мощный снегопад, начавшийся рано утром. Из-за него средний уровень загруженности столичных дорог вырос на два балла.

Автор: Людмила Фоканова12 декабря 2017, 10:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Москву накрыли снегопад и ледяной дождь

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