На Москву обрушится ледяной дождь

Жителей и гостей столицы вечером 12 декабря ждут осадки. Об этом сообщил дежурный центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Отмечается, что ледяной дождь может начаться после 19:00 мск. Кроме того, к вечеру температура поднимется до максимальных значений: от 0 до +2 градусов в Москве и -1…+3 по области, передает НСН.

"Расчеты показывают, что в слое 724-1175 метров образуется линза тепла, а у земли – отрицательная температура и ноль, что является благоприятными условиями для выпадения ледяного дождя", – сообщается в Instagram-аккаунте центра погоды "Фобос". На дорогах ожидается гололедица.

"В течение дня погодные условия будут определяться влиянием теплого атмосферного фронта с юго-запада, поэтому в основном облачно. Ветер юго-восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба", – рассказал Евгений Тишковец. Синоптик призвал москвичей быть осторожнее.

Публикация от Метеовести от ФОБОС (@meteovesti) Дек 11 2017 в 9:16 PST

Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что за сутки в Подмосковье выпало до 13 миллиметров осадков, а в Москве – 2 миллиметра. Месячная норма осадков декабря составляет 56 миллиметров.

Капризный характер погода проявляет с самого начала зимы. Так, 4 декабря на Москву обрушился мощный снегопад, начавшийся рано утром. Из-за него средний уровень загруженности столичных дорог вырос на два балла.