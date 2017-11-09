Украина хочет пролить реки крови в Донбассе
"У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба", – заявил Билецкий. Он считает, что Киеву нужно решиться на наступление в Донбассе.
Ранее другой депутат и ярый националист Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года, сообщает Lenta.ru. Причем основатель "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) заявил, что помогут в этом миротворцы. Идея их ввода в регион широко обсуждается в последние месяцы.
Помимо планов обострения ситуации на юго-востоке страны, Украина строит и другие воздушные замки – например, мечтает развязать войну с Россией. Несколько дней назад украинские военные насмешили весь мир заявлением о том, что придумали новую тактику нападения на российские корабли. По словам моряков, с помощью "волчьей стаи", состоящей из шести катеров, они смогут отбить нефтяные вышки, расположенные рядом с Крымом.
#Донбасс еще никому не удавалось сломить и не получится!#ДепПроп pic.twitter.com/dYEH4xWprI— ДепПроп (@DepProp) 2 ноября 2017 г.
Однако горе-вояки забыли сообщить, что эта тактика – вовсе не их изобретение. Такой метод атаки с использованием подводных лодок применялся Германией и США во время Второй мировой войны.
А накануне, 8 ноября, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов похвастался тем, что Киев разрабатывает стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей Россией – от Калининграда до Камчатки.
"Мы должны понимать не только то, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", – сказал Турчинов.
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