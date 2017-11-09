Украина хочет пролить реки крови в Донбассе

Перед возможной второй встречей президентов России и США на Украине все чаще раздаются призывы к обострению ситуации в Донбассе. Депутат Верховной рады, основатель одного из полков Нацгвардии Андрей Билецкий заявил, что для захвата Донбасса украинская армия должна применить боевую авиацию.

"У нас есть все возможности использовать там украинскую авиацию. Мы этого до сих пор не делаем только из-за того, что у нас трусливый начальник Генерального штаба", – заявил Билецкий. Он считает, что Киеву нужно решиться на наступление в Донбассе.

Ранее другой депутат и ярый националист Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года, сообщает Lenta.ru. Причем основатель "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация) заявил, что помогут в этом миротворцы. Идея их ввода в регион широко обсуждается в последние месяцы.

Помимо планов обострения ситуации на юго-востоке страны, Украина строит и другие воздушные замки – например, мечтает развязать войну с Россией. Несколько дней назад украинские военные насмешили весь мир заявлением о том, что придумали новую тактику нападения на российские корабли. По словам моряков, с помощью "волчьей стаи", состоящей из шести катеров, они смогут отбить нефтяные вышки, расположенные рядом с Крымом.

Однако горе-вояки забыли сообщить, что эта тактика – вовсе не их изобретение. Такой метод атаки с использованием подводных лодок применялся Германией и США во время Второй мировой войны.

А накануне, 8 ноября, глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов похвастался тем, что Киев разрабатывает стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей Россией – от Калининграда до Камчатки.

"Мы должны понимать не только то, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", – сказал Турчинов.