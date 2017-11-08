Украина грозит России воздушным вторжением

Умерла дочь Гурченко Скандальный развод Джигарханяна Конфликт Панина и Галкина Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Среда 8 ноября
Лента новостей
21:36
Региональный опыт Турчака будет востребован в Совфеде
21:05
Бузова показала свадебное платье
20:39
Садальский пожалел умершую Королеву
20:20
Безумные регионы: депутата лишили полномочий за убийство
19:56
Спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
19:47
Под Ярославлем автобус с детьми попал в ДТП
19:29
Россияне массово избавляются от iPhone X
19:05
На рынке на севере Москвы произошел пожар
19:00
Звезду "Дома-2" развращает похотливая мать
18:50
ЕС разбил надежды России в угоду Украине
18:49
Малинин набросился с обвинениями на вторую жену отца
18:43
Госдума приняла законопроекты о банковских спецсчетах
18:10
Недовольный Макрон прислал гонца к Путину
18:00
Пару известных актеров зверски избили в центре Москвы
17:47
Почему Порошенко боится войны с Россией
17:47
Завершился RIW 2017: что обсуждали на главном ИТ-событии осени
17:40
В здании Службы внешней разведки в Москве произошел пожар
17:37
Премия Рунета 2017: награда найдет своих героев
17:21
Госдума уравняла МРОТ с прожиточным минимумом
17:20
Как научиться управлять своим временем
17:12
Vilu Reef: Лучшее лекарство от осенней хандры
16:56
Королева умерла на руках у дочери
16:50
ВСУ предотвратили захват Киева ополченцами
16:47
Россиянин задушил маленького сына назло жене
16:33
Черное озеро в Некрасовке комплексно благоустроят
16:23
Кравец уничтожила подлого любовника-альфонса
16:09
Назвали причину смерти Королевой
15:41
Светлана Пермякова переехала в Москву
15:27
Стриженова разъехалась с мужем после годовщины свадьбы
15:25
Бездомный наркоман из Грузии умер в отделе полиции в Москве
15:19
Украина взорвет Крымский мост в случае войны с Россией
15:07
Умершая Королева оставила многомиллионное наследство
15:06
Ночные перекусы опасны для здоровья
14:57
Стресс провоцирует зависимость от смартфона
14:28
Лучшие шеф-повара накормят посетителей парка "Сокольники"
14:15
Госдума вводит налоговые льготы для дольщиков
14:10
Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
14:05
Больная Королева умерла в подъезде
14:03
Навка решила рожать после бегства партнера к Семенович
13:53
Украина передумала воевать с Россией
13:43
"Светлана" построила левый тоннель Кожуховской линии
13:43
Взбешенная Кабаева: Я порву любого за мужа!
13:31
Кто из россиян рискует заболеть раком
13:13
Как усилить сигнал Wi-Fi
13:03
Товарок сбежавшей жены Джигарханяна гонят в шею
12:58
Королева скоропостижно скончалась
12:50
Украины не будет через два года
12:47
Беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в старом платье
12:46
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
12:35
Катя Семенова шокировала своим смертельным диагнозом
12:23
Range Rover Sport. Образец британского стиля
12:18
Вдова Петренко сделала неожиданное признание
11:59
Названы самые бесполезные медицинские тесты
11:58
Украинцы закатили истерику после демарша Польши
11:53
В России выбрали самого популярного зимнего волшебника
11:44
"Уже раз получили по морде": Говорухин призвал бойкотировать "Евровидение"
11:40
Сбежавшая жена Джигарханяна отмучится через сутки
11:38
Украина сделала первый шаг к войне с Россией
11:20
Маре Багдасарян выписали новый штраф
11:18
В России нашли замену AliExpress
11:08
Макрон побил асексуального Порошенко
11:00
Скрипач-виртуоз из Испании выступит с единственным концертом в Москве
10:54
Шубскую затравили за слова о Бузовой
10:53
Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
10:40
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
10:39
Украина пошла на политическое самоубийство
10:31
Глава ФАС Крыма найден мертвым
10:28
Проклова о болезненной дележке имущества после развода
10:19
Почему будильник iPhone вызывает тревогу и агрессию
10:09
Раскрыт секрет превращения в зомби
10:02
В Москве украли деньги на лечение тяжелобольного артиста
09:59
Жена прогнала хватающегося за сердце больного Казаченко
09:43
На Украине умер известный актер
09:31
Найден механизм стирания памяти
09:24
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
09:24
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
09:23
У столичной пенсионерки угнали Mercedes за 8 миллионов
09:10
В Москве ограничат продажу алкоголя
08:57
Открыт легкий способ борьбы с ожирением
08:51
Народ возмутился из-за нового "Евровидения"
08:43
Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
08:41
На трех станциях московского метро закрыли эскалаторы
08:30
Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
08:11
Почему Украина идет на отчаянные меры в отношениях с Россией
08:10
Сердюков ищет 35 миллиардов на новый проект
08:00
В России вступили в силу изменения в ПДД
22:06
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
22:00
Михаил Задорнов сменил веру под страхом смерти
21:46
Звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о скорых родах
21:14
Охранник сауны изнасиловал подругу на рабочем месте
21:10
Открыт способ управлять сексуальным влечением
21:06
На Урале пациент умер на пороге больницы
21:00
За что Бородина ненавидит Бузову
20:57
Под Краснодаром школьный автобус попал в смертельное ДТП
20:50
Боевики нанесли удар по району российского посольства в Дамаске
20:45
В университете в Техасе устроили стрельбу
20:36
Известная певица слила свое голое фото в Сеть
20:22
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
20:19
Подругу молодой жены Джигарханяна обвинили в связях с ОПГ
19:56
Как живет победитель первой "Фабрики звезд"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии
Панин о насиловании Галкиным стариков в подъезде
За что Бородина ненавидит Бузову
Больная Королева умерла в подъезде
Салтыков высказался о пьянках Осина и Пугачевой
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
Общество

Украина грозит России воздушным вторжением

Кадр youtube.com
В Киеве не перестают думать о военном противостоянии с Россией и строить фантастические планы на этот счет. На этот раз Украина заявила о том, что планирует наблюдать за всей территорией России с помощью беспилотников.
прочитано 532 раза

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов похвастался тем, что Киев разрабатывает стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей Россией от Калининграда до Камчатки.

ПО ТЕМЕ

Почему Порошенко боится войны с Россией

Украина хочет шестью катерами победить Россию

Украина объединилась с Грузией для войны с Россией

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

По его словам, сейчас украинская оборонка может производить беспилотники тактического уровня. При этом предприятие "Антонов" разработало мощный ударный дрон под названием "Горлица".

"Мы должны понимать не только то, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", – приводит слова Турчинова РИА Новости.

Эти воинственные заявления уже прокомментировали наблюдатели. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что у Украины найдется достаточно финансовых ресурсов, чтобы реализовать подобную инициативу. "Турчинов уже не в первый раз выдает на-гора различного рода провокационные заявления. Ряд украинских политиков уже давно забыли о том, что такое здравый смысл", – сказал эксперт.

Несколько дней назад украинские военные насмешили весь мир заявлением о том, что придумали новую тактику нападения на российские корабли. По словам моряков, с помощью "волчьей стаи", состоящей из шести катеров, они смогут отбить у России нефтяные вышки, расположенные рядом с Крымом.

Правда, вояки забыли сообщить о том, что  эта тактика – вовсе не их изобретение. Такой метод атаки, правда с использованием подводных лодок, применялся Германией и США во время Второй мировой войны.

Кадр youtube.com

В конце сентября 2017 года командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что флоту его страны нужны противолодочные корабли для защиты от российских субмарин. А в апреле капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков сказал, что, если бы у Украины были подводные лодки, она якобы легко бы разгромила российский Черноморский флот.

Автор: Александр Комаров8 ноября 2017, 20:43

комментарии

Политика

Украина передумала воевать с Россией
Правнук назвал Сталина "вождем поневоле"
Зюганов пошел в президенты: его попытка №5
Индия сдала секреты русской субмарины американцам

Шоу-бизнес

Пару известных актеров зверски избили в центре Москвы
Королева умерла на руках у дочери
Кравец уничтожила подлого любовника-альфонса
Назвали причину смерти Королевой

Проишествия

У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
Против удерживающего дочь в Турции россиянина возбудили дело
Убили по-скотски: один из помощников Порошенко найден мертвым

Lifestyle

Обнаженный актер сорвал спектакль в Москве
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Почему надо смотреть "Аудиенцию" с Чуриковой
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Шоу-бизнес

За что Бородина ненавидит Бузову

Рустам Солнцев назвал настоящую причину конфликта двух звезд "Дома-2"
Шоу-бизнес

Народ возмутился из-за нового "Евровидения"

Общественность отреагировала на главную музыкальную новость
Шоу-бизнес

Стриженова разъехалась с мужем после годовщины свадьбы

Известная телеведущая дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" развращает похотливая мать

Родительница научила эротично массировать в ковшике мужское достоинство

Гороскоп

Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем
Здоровье Градского сильно запущено
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые сексуальные фото 31-летней Кети Топурии
Как изменилась 50-летняя Оксана Фандера
Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой
Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

Спорт

Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года
Наследник Плющенко произвел фурор в Китае

Регионы

Для виновницы ДТП с "пьяным" мальчиком просят 3 года тюрьмы
Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного
Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи
Безумные регионы: чемпионка мира по фитнесу торговала наркотиками
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru