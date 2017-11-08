Украина грозит России воздушным вторжением

В Киеве не перестают думать о военном противостоянии с Россией и строить фантастические планы на этот счет. На этот раз Украина заявила о том, что планирует наблюдать за всей территорией России с помощью беспилотников.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов похвастался тем, что Киев разрабатывает стратегические беспилотники, способные мониторить ситуацию над всей Россией от Калининграда до Камчатки.

По его словам, сейчас украинская оборонка может производить беспилотники тактического уровня. При этом предприятие "Антонов" разработало мощный ударный дрон под названием "Горлица".

"Мы должны понимать не только то, что происходит в Подмосковье, а и что происходит на Дальнем Востоке, на Камчатке, в других регионах страны-агрессора. Мы должны быть защищены от любых провокаций и противодействовать агрессору на дальних подступах", – приводит слова Турчинова РИА Новости.

Эти воинственные заявления уже прокомментировали наблюдатели. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что у Украины найдется достаточно финансовых ресурсов, чтобы реализовать подобную инициативу. "Турчинов уже не в первый раз выдает на-гора различного рода провокационные заявления. Ряд украинских политиков уже давно забыли о том, что такое здравый смысл", – сказал эксперт.

Турчинов заявил, что Украина наладит выпуск беспилотников, которые запустит в небо над Россией.

А как ещё можно наладить экспорт металлолома в страну-агрессор, чтобы рагули не заподозрили подвоха и не подняли шум? pic.twitter.com/jZmiguR0zr — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 8 ноября 2017 г.

Несколько дней назад украинские военные насмешили весь мир заявлением о том, что придумали новую тактику нападения на российские корабли. По словам моряков, с помощью "волчьей стаи", состоящей из шести катеров, они смогут отбить у России нефтяные вышки, расположенные рядом с Крымом.

Правда, вояки забыли сообщить о том, что эта тактика – вовсе не их изобретение. Такой метод атаки, правда с использованием подводных лодок, применялся Германией и США во время Второй мировой войны.

В конце сентября 2017 года командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что флоту его страны нужны противолодочные корабли для защиты от российских субмарин. А в апреле капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков сказал, что, если бы у Украины были подводные лодки, она якобы легко бы разгромила российский Черноморский флот.