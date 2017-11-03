Юный студент женился на 91-летней бабушке ради денег
По словам Маурисио Оссолы, он женился на своей пожилой родственнице Иоланде 26 февраля 2015 года. На тот момент студенту юридического факультета было 23 года, а его новоиспеченной супруге – 91 год.
Однако брак пары продлился недолго – 30 апреля 2016 года Иоланда умерла от сепсиса. В том же году, незадолго до того, как он стал вдовцом, Маурисио начал распоряжаться пенсионными выплатами бабушки, передает El Nuebe.
После смерти женщины молодой человек рассчитывал на то, что будет по-прежнему распоряжаться ее деньгами как вдовец. Однако социальные службы отклонили его заявление, сообщив, что ничего не знают о браке Маурисио и Иоланды. Соседи пары также заявили о том, что ничего не знают о замужестве пожилой женщины.
В ответ на это студент пригрозил подать жалобу в Высший суд и добиться того, чтобы ему начисляли деньги Иоланды. Молодой человек заверил, что не общался с соседями – они просто не могли быть в курсе его личной жизни.
Как рассказал журналистам Маурисио, он начал жить вместе со своей двоюродной бабушкой после того, как его родители развелись. В их доме также жили мать студента, его брат и родная бабушка.
По словам молодого человека, после развода родителей он больше не мог платить за обучение в университете. И тогда Иоланда сама предложила Маурисио оформить брак, чтобы впоследствии он смог решить свои финансовые проблемы.
"Она была главной опорой в моей жизни. Я любил Иоланду самым чистым образом, каким только можно любить. И это чувство заставило остаться с ней до конца ее дней. Да, ей было больше 90 лет, но она была настолько светлым человеком!" – заявил молодой аргентинец.
Несмотря на теплые слова о бабушке, многие земляки осудили Маурисио. По их мнению, он просто использовал бедную старую женщину, а она в силу возраста не могла этому сопротивляться.
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