Юный студент женился на 91-летней бабушке ради денег

В Аргентине бурно обсуждают историю 23-летнего студента, который женился на своей двоюродной бабушке. После смерти пожилой женщины молодой человек начал борьбу за ее пенсию, которую он теперь должен получать как вдовец.

По словам Маурисио Оссолы, он женился на своей пожилой родственнице Иоланде 26 февраля 2015 года. На тот момент студенту юридического факультета было 23 года, а его новоиспеченной супруге – 91 год.

Однако брак пары продлился недолго – 30 апреля 2016 года Иоланда умерла от сепсиса. В том же году, незадолго до того, как он стал вдовцом, Маурисио начал распоряжаться пенсионными выплатами бабушки, передает El Nuebe.

После смерти женщины молодой человек рассчитывал на то, что будет по-прежнему распоряжаться ее деньгами как вдовец. Однако социальные службы отклонили его заявление, сообщив, что ничего не знают о браке Маурисио и Иоланды. Соседи пары также заявили о том, что ничего не знают о замужестве пожилой женщины.

В ответ на это студент пригрозил подать жалобу в Высший суд и добиться того, чтобы ему начисляли деньги Иоланды. Молодой человек заверил, что не общался с соседями – они просто не могли быть в курсе его личной жизни.

Как рассказал журналистам Маурисио, он начал жить вместе со своей двоюродной бабушкой после того, как его родители развелись. В их доме также жили мать студента, его брат и родная бабушка.

По словам молодого человека, после развода родителей он больше не мог платить за обучение в университете. И тогда Иоланда сама предложила Маурисио оформить брак, чтобы впоследствии он смог решить свои финансовые проблемы.

"Она была главной опорой в моей жизни. Я любил Иоланду самым чистым образом, каким только можно любить. И это чувство заставило остаться с ней до конца ее дней. Да, ей было больше 90 лет, но она была настолько светлым человеком!" – заявил молодой аргентинец.

Несмотря на теплые слова о бабушке, многие земляки осудили Маурисио. По их мнению, он просто использовал бедную старую женщину, а она в силу возраста не могла этому сопротивляться.