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Общество

Юный студент женился на 91-летней бабушке ради денег

Фото: GLOBAL LOOK press/Reinaldo Wabeke
В Аргентине бурно обсуждают историю 23-летнего студента, который женился на своей двоюродной бабушке. После смерти пожилой женщины молодой человек начал борьбу за ее пенсию, которую он теперь должен получать как вдовец.
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По словам Маурисио Оссолы, он женился на своей пожилой родственнице Иоланде 26 февраля 2015 года. На тот момент студенту юридического факультета было 23 года, а его новоиспеченной супруге – 91 год. 

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Однако брак пары продлился недолго – 30 апреля 2016 года Иоланда умерла от сепсиса. В том же году, незадолго до того, как он стал вдовцом, Маурисио начал распоряжаться пенсионными выплатами бабушки, передает El Nuebe. 

После смерти женщины молодой человек рассчитывал на то, что будет по-прежнему распоряжаться ее деньгами как вдовец. Однако социальные службы отклонили его заявление, сообщив, что ничего не знают о браке Маурисио и Иоланды. Соседи пары также заявили о том, что ничего не знают о замужестве пожилой женщины. 

В ответ на это студент пригрозил подать жалобу в Высший суд и добиться того, чтобы ему начисляли деньги Иоланды. Молодой человек заверил, что не общался с соседями – они просто не могли быть в курсе его личной жизни. 

Как рассказал журналистам Маурисио, он начал жить вместе со своей двоюродной бабушкой после того, как его родители развелись. В их доме также жили мать студента, его брат и родная бабушка.

По словам молодого человека, после развода родителей он больше не мог платить за обучение в университете. И тогда Иоланда сама предложила Маурисио оформить брак, чтобы впоследствии он смог решить свои финансовые проблемы. 

"Она была главной опорой в моей жизни. Я любил Иоланду самым чистым образом, каким только можно любить. И это чувство заставило остаться с ней до конца ее дней. Да, ей было больше 90 лет, но она была настолько светлым человеком!" – заявил молодой аргентинец. 

Несмотря на теплые слова о бабушке, многие земляки осудили Маурисио. По их мнению, он просто использовал бедную старую женщину, а она в силу возраста не могла этому сопротивляться. 

Автор: Рудольф Великолепный3 ноября 2017, 11:51

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