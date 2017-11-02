Назван рецепт мужского множественного оргазма

Эксперт в области сексуальной жизни описал технику, с помощью которой мужчина может достичь вожделенного множественного оргазма. При этом тренироваться таким способом можно в любом месте – дома, в офисе или во время поездки в метро.

Рецепт достижения множественного оргазма описал Стью Нуджент, эксперт из компании по производству интимных игрушек LELO. По словам специалиста, в этом случае мужчине необходимо регулярно выполнять упражнение Кегеля.

Оно заключается в том, чтобы чередовать трехсекундное напряжение и расслабление мышцы, расположенной под половым членом и мошонкой. А перед тренировкой мужчине стоит ощутить эту мышцу. Лучше всего это получится, если искусственно прервать процесс мочеиспускания, передает Daily Star.

Задействованная при этом мышца и будет мишенью для упражнения Кегеля. Эксперт рекомендует тренироваться таким образом каждый день, делая три подхода по десять раз каждый. Преимущества упражнения в том, что оно незаметно со стороны, а потому его можно выполнять в любом месте – на работе, дома и даже в транспорте.

Как подчеркнул Нуджент, способность к множественному оргазму требует много практики и временных затрат. Эксперт отметил, что для развития этой способности необходимо переосмыслить свои представления об удовольствии. По его словам, после успешных тренировок и первого оргазма следует переключить внимание на стимуляцию других эрогенных зон. Кроме того, полезно разнообразить интим с помощью секс-игрушек.