Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Золотая осень"

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на площадки фестиваля "Золотая осень". В предстоящие выходные жители столицы и ее гости смогут попробовать разнообразную продукцию из десятков регионов России.

Мэр Москвы посетил сегодня, 6 октября Тверскую площадь, где развернулась одна из площадок гастрономического фестиваля. Сергей Собянин пообщался с сыроделами и попробовал один из видов сыра.

"Хочу сказать спасибо от имени москвичей, что вы привезли такую замечательную вкусную продукцию! И не просто привезли, а изготовили ее - это сложные технологии, это огромный труд, это талант людей, которые вкладывают свою душу в это производство", – сказал градоначальник.

Масштабный фестиваль "Золотая осень" проходит в столице с 22 сентября по 8 октября, он завершает в этом году серию городских уличных фестивалей "Московские сезоны". На 23 фестивальных площадках и более чем 40 рынках и ярмарках можно попробовать и купить фермерские продукты и деликатесы российских производителей.





Желающие могут испытать себя в искусстве приготовления десятков разных блюд: для гостей "Золотой осени" проводятся мастер-классы, кулинарные шоу и концертные программы. Символом фестиваля стала тыква: площадки "Золотой осени" украшают композиции, составленные из 25 тысяч оранжевых плодов.

Особенностью нынешнего фестиваля стал его небывалый размах, к традиционным гостям из регионов присоединились почти полторы тысячи магазинов 15-ти торговых сетей. 40 областей страны представляют на "Золотой осени" как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства и небольшие перерабатывающие цеха.





На площадках, ярмарках и в магазинах можно купить сыр, мясо, рыбу, сезонные овощи, фрукты и ягоды. Большим спросом на фестивале пользуется так называемый "борщевой набор", цены на который на 20% ниже средних по Москве.

Тверская площадь, на которой побывал Сергей Собянин, превратилась в эти дни в осеннюю веранду загородного дома. Здесь можно послушать музыку, закутавшись в плед, заняться рукоделием, попробовать пироги и блюда из сезонных овощей. В торговых шале работает сырная ярмарка.





Год назад на фестивале был установлен рекорд: его гости купили почти 60 тонн сыра. Спрос был настолько велик, что десять тонн товара сыроделам пришлось экстренно довозить. В этом году сыра привезли с запасом, его хватит всем желающим.