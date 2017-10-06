Поклонская уличила известного режиссера в бегстве из России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о намерении режиссера Алексея Учителя уехать из страны. Народная избранница сообщила, что деятель искусства спешно распродает имущество.

Информацию депутат получила от осведомленных источников в окружении Учителя и его адвокатов. "За последние две недели режиссер реализовал практически все принадлежащее ему недвижимое имущество, перевел банковские счета в зарубежные банки", – заявила она.

По словам Поклонской, Учитель собирается переехать в Израиль. Режиссер отшучивается и все отрицает, добавила политик. В социальных сетях народная избранница опубликовала отрывок выступления Учителя, передает URA.RU.

"Она не шутит. Если вы думаете, что она шутит, то она не шутит, что я уже продал все имущество, непонятно какое, и завтра уезжаю в Израиль. Но это так, мелочи", – отметил известный режиссер.

Поклонская подчеркнула, что права на "Матильду" никому не передаются. "Это может свидетельствовать, что у фильма нет шансов окупиться в прокате или даже вовсе выйти в прокат", – заключила депутат.

Напомним, что выход на экраны картины Алексея Учителя "Матильда" сопровождался грандиозным скандалом, который не утихает до сих пор. Как писали Dni.Ru, Поклонская посчитала, что история любви царя и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу.

Примечательно, что многие парламентарии, побывавшие на официальной премьере драмы, оставили положительные отзывы. По их словам, образ Николая II представлен очень достойно и поводов для конфликта нет.

