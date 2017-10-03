Секс ускоряет старение организма

Бразильским ученым удалось опровергнуть распространенное мнение о том, что активная сексуальная жизнь ведет к долголетию и молодости. Согласно новым данным, частые половые акты приводят к изнашиванию организма и более быстрому старению.

К таким выводам специалисты из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул пришли на основе экспериментов на крысах. Статья исследователей опубликована в журнале Biogerontology.

Специалисты опирались на гипотезу одноразовой сомы, согласно которой количество энергии у каждого живого организма ограниченно и уходит на поддержание метаболизма, регенерацию и размножение. Чем больше сил тратится на все эти активности, тем сложнее организму восстановиться, он изнашивается и начинает стареть.

Эту теорию ученые решили проверить в ходе эксперимента с участием 80 самцов крыс. Двухмесячных животных разделили на четыре группы, в которых они доживали до трех, шести, 12 и 24 месяцев. Каждую такую группу поделили на две подгруппы: в одной самцы вступали в половой акт с подселенными к ним самками, а в другой не размножались.

Оказалось, что сексуально активные крысы старели гораздо быстрее. Эти процессы были особенно выражены в группах, где животные жили всего три месяца.

Как пояснили специалисты, одним из вероятных механизмов старения является синтез активных форм кислорода (АФК). Эти молекулы являются побочным продуктом, который образуется в митохондриях.

При повышенной сексуальной активности в клетках увеличивается производство АФК. В избытке эти вещества разрушают ДНК и приводят к старению организма. Специалисты считают, что полученные результаты справедливы и для человека.