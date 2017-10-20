Украина оставила Поклонской гражданство

Депутат Госдумы Наталья Поклонская до сих пор гражданка Украины. Ни одно ведомство пока не направило представление о лишении ее гражданства президенту Петру Порошенко.

Такой вывод сделала "Украинская правда" из ответа администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко. Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни МИД, ни другие учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства. По закону решение должен принять глава государства на основании соответствующей просьбы, которую может подать в том числе и сам желающий выйти из гражданства страны.

После событий в Крыму Наталья Поклонская получила российское гражданство. В 2016 году она была избрана в Госдуму по спискам "Единой России".

Тогда же Генеральная прокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене и объявила ее в розыск. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела на Украине, которое касается запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Наталья Поклонская родилась на Украине, после учебы в филиале Харьковского университета внутренних дел занимала различные должности в Генеральной прокуратуре Украины. В 2014-2016 годах была прокурором Крыма.

В России известна непримиримой позицией по отношению к еще не вышедшему на широкие экраны художественному фильму "Матильда". Депутат неоднократно рассылала запросы в различные органы с требованием запретить демонстрацию картины, повествующей о связи российского императора Николая II с польской балериной Матильдой Кшесинской.