Депутат Парасюк дал пинка экс-министру обороны

У стен Верховной рады разыгрался очередной спектакль – депутат Владимир Парасюк дал пинка экс-министру обороны страны Валерию Гелетею. Народному избраннику не понравились излишние, по его мнению, меры безопасности на митинге перед зданием парламента.

Валерий Гелетей возглавляет управление госохраны и отвечает за безопасность на митинге, который сегодня, 17 октября, проводят у стен Рады сторонники политического объединения Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Владимира Парасюка возмутило большое число силовиков около здания парламента, и он набросился на экс-министра обороны с криком: "Ты мне еще за Иловайск ответишь!" Депутату удалось несколько раз ударить ногой главу управления госохраны.

Напомним, что в начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины, летом 2014 года, Гелетей был министром обороны. Тогда под Иловайском украинская армия и добровольческие батальоны, в одном из которых служил Парасюк, попали в котел. Парасюк оказался в плену у ополченцев ДНР, однако смог сбежать, пишет "Взгляд".

Позже депутат регулярно ввязывался в различные скандалы. Его обвиняли в нападении на полицейского, пытавшегося проверить автомобиль. Он же был одним из зачинщиков блокады железных дорог, ведущих в самопровозглашенные республики.

Митинг в центре Киева собрал, по разным оценкам, от трех до пяти тысяч человек. В нем принимает участие скандальный политик Михаил Саакашвили, прорвавшийся в начале сентября на территорию Украины. Безопасность на акции обеспечивают более трех тысяч сотрудников силовых структур.

Помимо сторонников "Движения новых сил", в митинге участвуют партия "Самопомощь" и объединение "Свобода". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать специальный антикоррупционный суд.

Президент Украины Петр Порошенко, не дожидаясь начала акции, предложил Верховной раде убрать из Конституции слова о гарантиях неприкосновенности для депутатов. Законопроект с поправками в основной закон был внесен на рассмотрение парламента.