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Общество

Друзья мужчинам важнее любимых женщин

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Ученые из Университета Винчестера (Великобритания) выяснили, что мужчины испытывают большее эмоциональное удовлетворение от дружбы с представителями своего пола, чем от отношений с возлюбленными. Эта тенденция может угрожать традиционным гетеросексуальным отношениям.
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Исследователи опросили 30 студентов. Оказалось, что 28 из них предпочли бы обсуждать свои проблемы не с любимыми девушками, а с друзьями-парнями. Также молодые люди заявили, что им проще решать конфликты с товарищами своего пола.

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Большинство мужчин подтвердили и то, что скорее раскроют секрет другу, чем своей второй половинке. "Тим, например, знает, что я люблю слушать Тэйлор Свифт и Бейонсе, но ей я об этом не говорю, потому что она будет осуждать меня за это. С ней я должен казаться более мужественным", – цитирует одного из участников опроса журнал Men and Masculinities.

Также оказалось, что мужчины не стесняются обниматься с друзьями и даже спать в одной постели. Специалисты отмечают, что в последние годы общество стало более открытым, и это позволяет представителям сильного пола не скрывать свои чувства и не бояться быть сентиментальными.

Вместе с тем, по мнению возглавившего исследования доктора Стефана Робинсона, более тесная и открытая дружба между мужчинами ставит под угрозу долгосрочные отношения с дамами. Молодые люди, которые ценят приятелей больше возлюбленных, воспринимают девушек в первую очередь как тех, кто контролирует их поведение. Из-за этого в некоторых случаях парни демонстрируют свое презрение к ним.
Автор: Людмила Фоканова13 октября 2017, 17:45

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