Расследование в отношении Никиты Белых завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, передает RT. В Следственном комитете отметили, что материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что летом 2016 года экс-главы Кировской области попал под следствие. По версии обвинения, Никита Белых получил взятку на сумму 400 тысяч евро.