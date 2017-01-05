Охранник чуть не убил Елизавету II

Бывший охранник королевы Великобритании Елизаветы II рассказал, что однажды едва не застрелил монарха. Бдительный сотрудник безопасности не был предупрежден о ночных прогулках главы государства.

По всей видимости, инцидент произошел несколько лет назад. Караульных патрулировал территорию Букингемского дворца, когда в темноте появилась невысокая фигура.

Охранник не на шутку испугался и закричал, требуя, чтобы таинственный незнакомец назвал свое имя. Как оказалось, навстречу караульному среди ночи шла королева Великобритании Елизавета II, сообщает Independent.

"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не застрелил!" – заявил охранник. В ответ королева сообщила, что в следующий раз, когда соберется на ночную прогулку, позвонит ему, чтобы избежать подобных инцидентов.

Отметим, в последнее время сотрудникам службы безопасности королевы действительно приходится быть более бдительными, чем обычно. В частности, это вызвано угрозой теракта.

Так, в руководстве службы охраны приняли решение изменить график смены караула у Букингемского дворца, сообщает Associated Press. Отмечается, что уровень террористической угрозы в Великобритании оценивается как серьезный.