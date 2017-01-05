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Охранник чуть не убил Елизавету II
По всей видимости, инцидент произошел несколько лет назад. Караульных патрулировал территорию Букингемского дворца, когда в темноте появилась невысокая фигура.
Охранник не на шутку испугался и закричал, требуя, чтобы таинственный незнакомец назвал свое имя. Как оказалось, навстречу караульному среди ночи шла королева Великобритании Елизавета II, сообщает Independent.
"Черт возьми, ваше величество, я чуть было вас не застрелил!" – заявил охранник. В ответ королева сообщила, что в следующий раз, когда соберется на ночную прогулку, позвонит ему, чтобы избежать подобных инцидентов.
Отметим, в последнее время сотрудникам службы безопасности королевы действительно приходится быть более бдительными, чем обычно. В частности, это вызвано угрозой теракта.
Так, в руководстве службы охраны приняли решение изменить график смены караула у Букингемского дворца, сообщает Associated Press. Отмечается, что уровень террористической угрозы в Великобритании оценивается как серьезный.
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