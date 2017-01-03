Захарова рассекретила любимые платья

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова нередко становится объектом повышенного внимания. Этому способствует не только должность, но и наряды, которыми они покоряет сердца дипломатов со всего мира.

Во время брифингов журналисты часто спрашивают у Захаровой о том, одежду каких марок она предпочитает носить. Как оказалось, в этом отношении представитель внешнеполитического ведомства старается поддерживать отечественного производителя.

Например, однажды во время общения с прессой Захарова появилась в элегантном черном платье, которое произвело настоящий фурор. Оказывается, она купила его в магазине недалеко от собственного дома. "Когда я приезжала в нем на переговоры за рубеж, коллеги-дипломаты говорили, что это очень красивое платье. А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине", – цитирует дипломата Sputnik.

Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета – вот вам и ответ: одежда российская

Позже Захаровой все-таки удалось узнать, какая фирма производит наряды, которые ей так нравятся. Представители компании сами связались с дипломатом и выслали ей целую коробку новой одежды. "Естественно, взять такой подарок я не могла – наши антикоррупционные законы запрещают брать такие подарки. Я им позвонила и сказала, что готова покупать их продукцию", – отметила Захарова.

Напомним, в конце 2016 года в настоящий фурор в социальных сетях произвела брошь, с которой Захарова появилась во время общения с журналистами. "Сегодня на мне был пиджак от Елены Шипиловой, а брошка, можно сказать, почти от Maria Del Giudice Santos, моей подруги, с которой мы знакомы еще с института", – написала она на своей странице в Facebook.