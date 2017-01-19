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Барбра Стрейзанд отчитала Трампа
Стрейзанд отметила, что Америкой руководили такие "гиганты", как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Линдон Джонсон, Билл Клинтон и Барак Обама. После каждого имени президента актриса напомнила об их вкладе в жизнь страны.
"Теперь мы ждем Дональда Трампа, и я глубоко обеспокоена за нашу страну и мир. Он уже продемонстрировал насколько он опасен и непригоден", – цитирует Стрейзанд The Huffington Post.
По словам актрисы, она уважает опытных политиков, служивших на благо США и стремившихся "улучшить и защитить республику". Причем и тех, с кем она лично была часто не согласна, но Трампа она уважать не может, поскольку он своим поведением "подвергает всех риску".
Вместе с тем Стрейзанд напомнила о высказываниях Трампа в адрес женщин, мигрантов, инвалидов. Она предположила, что политик еще не осознал долг президента, состоящий в том, чтобы попытаться объединить американцев и уважать их.
Стрейзанд выразила надежду, что члены палаты представителей и сената сделают все, что в их силах, чтобы обеспечить в США "какое-то подобие правосудия", чтобы не подвергнуть мир ненужному риску. Остальным актриса посоветовала сохранять бдительность.
"Это наше право и обязанность – защищать свои свободы и помочь нашим согражданам", – заключила голливудская дива. Ранее Стрейзанд назвала "постыдной" критику Трампа в адрес актрисы Мерил Стрип.
Напомним, недавно в США разгорелся очередной скандал вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Голливудская актриса Мерил Стрип публично раскритиковала республиканца, который в ответ назвал ее фанаткой Хиллари.
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