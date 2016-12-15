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Как Галустян создавал пародию на Кадырова
Судя по всему, репетиция, запись которой опубликовал Life.ru, проходила в резиденции Кадырова в Грозном. На кадрах видно, что глава Чечни сидит в кресле, а Галустян показывает ему свой номер.
Судя по записи, Кадыров весьма активно участвует в репетиции, помогает актеру советами и от души смеется. Напомним, пародию на главу Чечни Галустян показал 27 ноября в рамках праздничного выпуска передачи, посвященного 55-летию Клуба веселых и находчивых.
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