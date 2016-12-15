Как Галустян создавал пародию на Кадырова

В Сеть попало видео одной из репетиций Михаила Галустяна знаменитого номера КВН, в котором он изображает Рамзана Кадырова. На кадрах видно, что актер демонстрирует свои пародийные таланты главе Чеченской Республики.

Судя по всему, репетиция, запись которой опубликовал Life.ru, проходила в резиденции Кадырова в Грозном. На кадрах видно, что глава Чечни сидит в кресле, а Галустян показывает ему свой номер.

Судя по записи, Кадыров весьма активно участвует в репетиции, помогает актеру советами и от души смеется. Напомним, пародию на главу Чечни Галустян показал 27 ноября в рамках праздничного выпуска передачи, посвященного 55-летию Клуба веселых и находчивых.