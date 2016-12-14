Мария Захарова серьезно больна

В Москве госпитализировали официального представителя Министерства иностранных дел России (МИД) Марию Захарову. У нее диагностировали серьезное заболевание.

Мария Захарова была доставлена в одну из лучших больниц столицы. По предварительным данным, она сама пожаловалась на плохое самочувствие.

В ходе обследования у Захаровой было обнаружено серьезное заболевание, сообщает Life.ru. Врачи предполагают, что на здоровье дипломата сказался напряженный характер ее работы. Представителю МИДа назначен курс интенсивной терапии.

Примечательно, что Захарова, которая активно ведет свои страницы в социальных сетях, уже более суток хранит молчание в Facebook. Последнее ее сообщение датировано 13 декабря.

Напомним, Мария Захарова возглавила Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России в августе 2015 года. Как писали Dni.Ru, она стала первой женщиной – официальным представителем российского внешнеполитического ведомства.

Важно отметить, что Захарова ведет активный образ жизни. Дипломату приходится совершать множество поездок по России и за рубеж, во время которых ей, однако, иногда удается и отдохнуть. Так, еще недавно представительница МИДа демонстрировала хорошую физическую форму, отплясывая русские народные танцы в Сочи.