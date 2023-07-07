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Пятница 7 июля

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"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза

"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза
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Балерина всея Руси отдохнула в лучших традициях. Анастасия Волочкова удовлетворила себя.

Эпатажные выходки знаменитой блондинки регулярно приводят к скандалам. Ей не обязательно показывать женихов и улетать на Мальдивы, чтобы привлечь внимание. Анастасия Волочкова мастерски играет на публику и живет себе припеваючи, пока сплетники обсуждают ее в соцсетях.

Недавно королева шпагатов посетила громкое мероприятие, посвященное стилю и моде. В парике пепельного оттенка и вызывающем восточном наряде Анастасия Волочкова вызвала ажиотаж. Отметившись среди гостей, светская львица поспешила покинуть светское общество, и Пятый канал узнал причину.

По словам звезды, вечеринка прошла превосходно. Исчезнув в разгар мероприятия, балерина довела себя до экстаза. Оказалось, внезапный уход — это часть плана, которым она пользуется для достижения личного комфорта.

"Я люблю зайти, моду сделать, шоу провести всем, сделать так, чтобы потом мое появление затмевало всех остальных присутствующих, и уехать. Ну, а что? Конечно!" — раскрыла карты Анастасия Волочкова.

Напомним, королева шпагата жалеет клеветников, которые говорят про нее гадости. По мнению балерины, ей завидуют злые недолюбленные тети. Вопреки грязным слухам и домыслам, Анастасия Волочкова излучает позитив.

7 июля 2023, 19:21
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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