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Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США

Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США
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Известная актриса откровенно заговорила о пережитом. Будучи неопытной студенткой, она выпорхнула из родительского гнезда.

Сейчас Соня Присс хорошо знакома российскому зрителю по фильмам "Серебряные коньки" и "Сквозь время", в кинематографе ей пророчат большое будущее. А ведь еще, казалось бы, недавно она была обычной девушкой из Кургана, мечтавшей рвануть в большой перспективный город.

Поначалу родители не отпускали ее далеко, и тогда Соня поступила в местный ВУЗ на переводчика. Зато после первого курса все-таки смогла улететь, причем не абы куда, а в Соединенные Штаты. Там девушка прожила около года и вдоволь насытилась американской мечтой.

По словам актрисы, Нью-Йорк показался ей грязным и замусоренным. У россиянки получалось с трудом заказать такси и сделать банковский перевод. А ночью Соня Присс обслуживала клиентов в местной забегаловке, продавая пончики. Звезда призналась в интервью WomanHit, что ей приходилось практически выдавливать из себя улыбку, потому что в Америке такие порядки.

Вернувшись в Россию, девушка пять лет провела в Санкт-Петербурге, а затем принялась покорять Москву. В свои 28 Соня Присс объективно смотрит на жизнь и эмигрировать в США не собирается.

Однако о преимуществах Америки артистка говорит открыто. "Там, работая простой уборщицей, можно оплачивать аренду квартиры и еще покупать каждый год новый айфон. А в Кургане люди их берут в кредит и годами расплачиваются. Ценность труда совершенно иная", — отметила российская звезда.

В столице актриса периодически переезжает с места на место. Гонорары не позволяют ей приобрести недвижимость даже в складчину с возлюбленным — уж больно дорого. "Не знаю, как купить квартиру в Москве, живя одну жизнь", — разоткровенничалась Соня Присс.

7 июля 2023, 18:14
Соня Присс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Богатые и красивые: названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда

В этом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон — она заработала 40,5 миллионов долларов.
Второе место в списке самых кассовых актрис заняла Анджелина Джоли, которая, как отмечают составители рейтинга, заработала в минувшем году 28 миллионов долларов.
Третью строчку заняла Дженнифер Энистон, чей годовой доход составил 19,5 миллионов долларов.
Далее следует Дженнифер Лоуренс — 4-е место и 18 миллионов долларов.
Риз Уизерспун занимает пятое место в рейтинге Forbes.
Мила Кунис — шестое место в рейтинге Forbes и 16 миллионов долларов.
Джулия Робертс занимает в этом году седьмое место в рейтинге, так как она заработала в 2017-2018 годах 13 миллионов долларов.
Кейт Бланшетт заработала всего на полмиллиона меньше Джулии Робертс — 12,5 миллионов долларов.
Неподражаемая Мелисса Маккарти занимает девятую строчку.
Замыкает рейтинг Forbes красавица Галь Гадот, заработавшая 10 миллионов долларов с июня 2017 по июль 2018-го.

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