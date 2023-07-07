"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина

Двадцать лет назад волгоградец Андрей Захаренков стал москвичом Прохором Шаляпиным. Тогда же стала раскручиваться историю о том, что молодой певец – это якобы потомок прославленного оперного баса Федора Шаляпина.

"Тогда я только окончил музыкальное училище Ипполитова-Иванова и не был широко известен, – признался певец "Дни.ру". – Один крупный журнал пообещал мне обложку, если при помощи совестного фото с кем-то из потомков Федора Шаляпина я докажу свое с ним родство".

Тогда и была запущена байка, что Прохор будто бы узнал про это родство от своей бабушки по отцовской линии Анны Александровны Захаренковой, в девичестве Шаляпиной. "Я стал говорить, что являюсь продолжателем рода Шаляпиных по линии Василия Ивановича – младшего брата Федора Ивановича. Мол, моя бабушка всегда говорила, что я — внук Василия Шаляпина".

Прохор был очень убедителен и даже обещал стать ДНК-тест! Самое интересное заключается в том, что многих реальных родственников Федора Шаляпина удалось заставить поверить в эту легенду. "Я звонил дочери певца в Париж, по часу говорил с ней по телефону, и она действительно думала, что я из их семьи, – признается Прохор. – Хотя ей многие и говорили, что я-де самозванец и якобы претендую на их дом во Франции, а она не верила и хотела со мной встретиться. И я уже купил билет на самолет, но дочь Шаляпина умерла".

Тогда же окончилась и эта история. Кстати, несколько лет назад Прохор Шаляпин побывал на могиле Федора Шаляпина на Новодевичьем кладбище столицы, принес большой букет и попросил прощения за то выдуманное "родство".