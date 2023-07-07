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Пятница 7 июля

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Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой

Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой
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Общественность пристально следит за лично жизнью Гуфа. Бьюти-эксперт Марьяна Авакян объяснила, какие ошибки допускали женщины, с которыми рэпер строил отношения.

По мнению Марьяны Авакян, Гуф — свободолюбивый, талантливый и честный. Рэпер никогда не скрывал что он плохой парень, именно поэтому пользуется популярность не только как хип-хоп исполнитель, но и среди девушек.

"Алексей живет достаточно яркую жизнь, не боится признавать свои ошибки, чего не могут себе позволить 80% сильной половины, и даже сам прозвал себя в своих треках Mr Excusmois. Бывшая жена Айза, пока еще настоящая жена Юля и все промежуточные дамы его сердца — девочки. Вот как бывает, когда влюбляешься в плохого парня! А если без шуток, Гуф – это воплощение ангела и демона в одном лице", — заявила стилист.

Эксперт добавила, что Алексей — Дьявольски притягательный паренек с ангельским выражением лица. "Сколько в нем тепла, столько и холода, добра и зла, спокойствия и гнева. Его нельзя менять, нельзя ломать и подстраивать – вы убиваете в нем Гуфа. Убиваете того, кого любят миллионы! Хотите с ним жить дружно, позвольте ему оставаться собой!", — отметила она.

Кроме того, Марьяна обратилась к пассиям музыканта. "Если он изменится, не факт, что вы ему будете нужны. Люди не меняются — меняются только взгляды на жизнь, а также правильно расставляются приоритеты. Не превращайте Гуфа в Алешу. Для Алексея важны три вещи: его дети, его музыка, его свобода. Свобода не означает развод или быть одному вовсе. Он просто хочет быть собой. Раз уж выбрали его в мужья, бывшие и настоящие, смеритесь — Гуф жив, его просто "убило", — подчеркнула специалист.

Фото: Марьяна Авакян

Стилист призналась, что понимает девочек, которые натерпелись от Долматова. "Айза родила ему сына. Невозможно вычеркнуть 20 лет из жизни ,как бы ни старалась Юля, родив ему дочь. Перестаньте манипулировать самым дорогим! Он же хоть раз хотел быть хорошим, хоть раз хотел не оказаться плохим!", — резюмировала она.

7 июля 2023, 04:11
Гуф. Фото: Социальные сети
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

Айза прилизалась, а Алена решила остаться в очках и с блином на голове
На этом селфи девушки взялись за руки. Айза обижена, она надула губы. Алена, напротив, показывает всем свои недано отбеленные виниры
Подружки не выдержали и уснули прямо во время селфи
Это селфи планировалось как тинейджерское...
А здесь продолжение - правда, подружки успели переодеться, а Алена не догрызла ноготь
Девушки решили удивить взглядом роковых женщин. Но Алене помешала рука, а Айзе кольцо в носу
Нечесаные колтуны на головах обеих, видимо, Алену не смущают
Утколицо Алены и шишка на макушке Айзы доставляют жене Гуфа немало хлопот
Посиделки в придорожном кафе
У Айзы есть пистолет, а у Алены надпись на груди
Девушки в черных капюшонах
Шикарные светские женщины

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