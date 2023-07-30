Довели: Буланова заплакала на глазах у всех

По случаю волнительного события Татьяна Буланова вышла в свет. Знаменитость дала волю эмоциям.

30 июля в День Военно-Морского Флота на канале "Россия 1" показали тематический выпуск шоу "Песни от всей души". Ведущий Андрей Малахов предстал в окружении почетных гостей, среди которых оказалась певица Татьяна Буланова.

В студии прозвучали композиции о водной стихии, кораблях и дальних плаваниях, которые давно на слуху и полюбились россиянам. "Экипаж — одна семья", "Там за туманами", "Чайки", "Пей, моряк" — эти и другие хиты задавали настроение на программе.

Пока Алексей Тарасов исполнял песню "Крейсер Аврора", приглашенная звезда Татьяна Буланова изменилась в лице. Артистку довели до слез таким репертуаром. Из-за боли знакомых слов и мелодий на нее нахлынули воспоминания.

По завершении выступления Андрей Малахов подметил, что Татьяна Буланова заплакала на глазах у всех. "Я немножко растрогалась. Просто меня на Авроре принимали в пионеры", — объяснила слезы певица. Она добавила, что там же ее брат принимал присягу.

Через некоторое время артистка и сама порадовала народ вокалом. С полной самоотдачей она исполнила "Прощайте, скалистые горы". Своей вовлеченностью в тематику шоу Татьяна Буланова показала, что День Военно-Морского Флота для нее не пустой звук.