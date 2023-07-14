Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил

Диджей Катя Гусева рассказала о знакомстве с Александром Градским.

Народный артист России Александр Градский всегда пользовался невероятной популярностью у женщин. Лишь официально маэстро был жена четырежды, причем, последняя супруга была моложе его на 35 лет. А сколько у певца было маленьких интрижек на стороне, не сосчитает никто.

Даже на проекте "Голос" исполнитель хита "Как молоды мы были" мог спокойно при включенных камерах флиртовать с участницами. Правда, ничем серьезным это не заканчивалось. Александр Градский незадолго до смерти успел вступить в официальный брак с молодой возлюбленной.

Известная российская музыкантша, официальный диджей Филипа Киркорова Катя Гусева вспоминает, что и к ней Александр Градский проявлял интерес. Они познакомились в бизнес-классе самолета, когда летели с гастролей.

Катя Гусева рассказала в интервью Пятому каналу, что Александр Градский любил красивых девушек. На артистку у маэстро тоже были планы, как минимум, творческие. Они успели обменяться телефонами в самолете.

"Он сразу меня заприметил", – подчеркнула диджей. По его словам, Александр Градский собирался с ней "что-нибудь сделать", однако смерть отца русского рока не позволила отношением развиться, а творческим и иным планам реализоваться.

Кроме того, Катя Гусева негативно оценила разборки, которые устроили родственники Александра Градского в попытке урвать себе кусок его наследства.