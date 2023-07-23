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Воскресенье 23 июля

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"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома

"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома
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Участница четвертого сезона шоу "Голос" Алла Рид поделилась воспоминаниями об одной из встреч с Александром Градским.

Артистка после прослушивания попала в команду Александра Градского. Он помог ей дойти до четвертьфинала, но в финал девушка пробиться не смогла.

Более того, по словам Аллы Рид, незадолго до очередных съемок наставник подошел к ней и заявил, что в новом выпуске она вылетит. Начинающая певица очень удивилась, что все происходит так открыто.

Девушка решила, что хочет сделать свое финальное выступление запоминающимся. Она планировала появиться в образе Донны Саммер. Но Александру Градскому эта идея не понравилась, он видел последнее выступление Аллы Рид в шоу "Голос" по-другому.

Музыкант попросил артистку срочно приехать к нему домой. Девушка вспоминает, как мэрт с порога ей заявил: "Ну, раздевайся". Тогда Алла Рид подумала, что "начался шоу-бизнес" и Александр Градский, возможно, будет приставать.

Однако вместо этого наставник протянул ей свою белую рубашку и заявил, что именно в ней она и должна выйти на сцену шоу "Голос". Алла Рид поначалу была против такого образа и не хотела прыгать босой на фоне артистов в роскошных вечерних платьях. Но Градский был непреклонен.

Увы, эффектное выступление не помогло певице задержаться на проекте. Победу в четвертом сезоне одержал Иеромонах Фотий.

23 июля 2023, 14:15
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

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