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Среда 19 июля

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"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери

"Меня не волнует": Лепс категорично высказался о будущем дочери
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В городе на Неве проходит музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". Среди участников этого года – Григорий Лепс. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ним за кулисамии БКЗ "Октябрьский".

Несколько лет назад с дуэта Евы Лепс – дочери Григория Лепса – с Сашей Гинер образовался girls-band COSMOS girls. Впервые на большой сцене группа выступила в 2017 году, исполнив хит Mama Ama Rich в традиционном шоу "Рождество с Григорием Лепсом". А в 2018-м COSMOS girl выпустили первый клип, который набрал более 1 млн. просмотров

Казалось, что проект ждет большой успех, ведь продюсировать коллектив взялся сам Григорий Викторович. Но сейчас он с грустью вынужден констатировать: "Проект прекратил свое существование, девочки разъезжаются учиться. Может, для себя еще и будут петь, но уже без выступлений".

Но чем же тогда будет зарабатывать на жизнь наследница? "Это меня не волнует", – отрезал певец. При этом заметил, что все необходимым он детей уже обеспечил – и квартирами, и машинами. Благо, в 2020-м он входил в список 10 богатейших российских звезд шоу-бизнеса по версии Forbes с доходом в 5,3 млн долларов.

Напомним, всего у музыканта трое детей от разных браков – дочери Инга (род. 23 декабря 1984), Ева (род. 23 февраля 2002), Николь (род. 12 мая 2007) и сын Вано (род. 6 мая 2010).

19 июля 2023, 11:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

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