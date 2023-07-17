"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках

Яна Чурикова вспомнила о ЧП на проекте "Фабрика звезд".

Известная российская телеведущая, актриса и продюсер Яна Чурикова прославилась на всю страну, благодаря участию в популярных телевизионных передачах. Она десять лет вела "Фабрику звезд". Засветилась на проектах "Доброе утро", "Жесткие игры", "История песни" и многих других.

44-летняя звезда телевидения всегда отличалась трудолюбием. Порой, она слишком увлеченно подходила к любимому делу могла с головой уйти в работу. Конечно, за долгие годы карьеры с ведущей случалось множество курьезов, но одно ЧП чуть не стоило ей жизни.

Яна Чурикова вспомнила о чрезвычайном происшествии на проекте "Фабрика звезд", выступая на пресс-конференции. Она не уточнила, во время какого сезона чуть не пострадала, отметила лишь, что дело было во время прямого эфира.

Телеведущая рассказывала на камеру текст, как вдруг за ее спиной упал осветительный прибор. Яна Чурикова была настолько увлечена процессом, что даже не услышала грохота, уточняет Пятый канал.

По словам звезды, тяжелая техника рухнула прямо позади нее. Упади прибор на пару сантиметров в сторону – он мог бы раздавить ведущую. Однако Яна Чурикова даже глазом не моргнула.

Прочитав "ужас в глазах людей", ведущая проекта "Фабрика звезд" не сдвинулась с места. О смертельно опасном ЧП Яна Чурикова узнала лишь после того, как закончились съемки.