Рыбин заговорил об уходе из семьи Тесты Николай Дроздов в больнице Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Понедельник 17 июля

17:03"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках 16:11Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни 15:16"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым 14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках

"Ужас в глазах": Чурикова чуть не погибла на съемках
127

Яна Чурикова вспомнила о ЧП на проекте "Фабрика звезд".

Известная российская телеведущая, актриса и продюсер Яна Чурикова прославилась на всю страну, благодаря участию в популярных телевизионных передачах. Она десять лет вела "Фабрику звезд". Засветилась на проектах "Доброе утро", "Жесткие игры", "История песни" и многих других.

44-летняя звезда телевидения всегда отличалась трудолюбием. Порой, она слишком увлеченно подходила к любимому делу могла с головой уйти в работу. Конечно, за долгие годы карьеры с ведущей случалось множество курьезов, но одно ЧП чуть не стоило ей жизни.

Яна Чурикова вспомнила о чрезвычайном происшествии на проекте "Фабрика звезд", выступая на пресс-конференции. Она не уточнила, во время какого сезона чуть не пострадала, отметила лишь, что дело было во время прямого эфира.

Телеведущая рассказывала на камеру текст, как вдруг за ее спиной упал осветительный прибор. Яна Чурикова была настолько увлечена процессом, что даже не услышала грохота, уточняет Пятый канал.

По словам звезды, тяжелая техника рухнула прямо позади нее. Упади прибор на пару сантиметров в сторону – он мог бы раздавить ведущую. Однако Яна Чурикова даже глазом не моргнула.

Прочитав "ужас в глазах людей", ведущая проекта "Фабрика звезд" не сдвинулась с места. О смертельно опасном ЧП Яна Чурикова узнала лишь после того, как закончились съемки.

17 июля 2023, 17:03
Яна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

Ведущая Яна Чурикова и певец Дима Билан.
Певец Пьер Нарцисс.
Ведущая Мария Кравцова (Марика).
Диджей Грув (Евгений Рудин).
Певица Юлия Волкова.
Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов.
Певец, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий).
Актриса, певица Анастасия Задорожная.
Участник группы "Гости из Будущего" Юрий Усачев.
Журналист, блогер Юрий Дудь.
Музыкант Найк Борзов.

По теме

"Секс был": играющая на публику Чурикова выдала подноготную участников "Фабрики звезд"

"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым

"Удивительный мужчина": Керимова впервые рассказала об отношениях с Киркоровым
Григорий Лепс отметил 61-й день рождения. По этому случаю певец дал сольный концерт, на который пригласил звездных друзей. Пропустить выступление Лепса не смог и Филипп Киркоров. На концерт он пришел не один, а в компании своей фаворитки – звездного дизайнера Аники Керимовой. О теплых отношения Киркорова с Керимовой впервые заговорили несколько месяцев назад.

Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Дочь раскрыла подробности состояния госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
Состояние находящейся в реабилитационном центре Федосеевой-Шукшиной улучшается. Об этом сообщила дочь актрисы. Дочь артистки сообщила о том, что Лидия Николаевна очень хорошо себя чувствует.

Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра

Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра
Появились свежие данные о состоянии актера Николая Ефремова. Артист дышит самостоятельно и находится в сознании. Общественность следит за судьбой актера Николая Ефремова, который серьезно пострадал в результате падения из окна.

"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки

"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки
Ровно тридцать лет назад Таисия Повалий выиграла конкурс молодых исполнителей на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Она была первой обладательницей гран-при этого престижного смотра. А сейчас приезжает в любимую Беларусь на правах суперзвезды. За кулисами закрытия 32-го смотра с ней встретился корреспондент "Дни.ру". Таисия Повалий живет в съемной квартире в центре Москвы – своего жилья у нее там никогда не было.

Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой

Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой
17 июля советской и российской актрисе Александре Назаровой могло бы исполниться 83 года. В день рождения покойной звезды "Дни.ру" решили вспомнить поучительные фрагменты ее жизни. Читать биографии известных людей иногда полезно.

Выбор читателей

16/07ВскМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 16/07Вск"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 16/07Вск"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 16/07ВскДиректор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 15/07СбтПеренесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 16/07Вск "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь