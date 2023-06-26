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Понедельник 26 июня

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Кети Топурия поделилась тайными желаниями

Кети Топурия поделилась тайными желаниями
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Певица рассказала, что думает о материнстве.

Как сообщает канал 360, певица Кети Топурия готовится к очередному счастливому событию в своей жизни – она собирается стать многодетной мамой! Певица, которая уже имеет двух детей – восьмилетнюю дочь и двухлетнего сына, заявила, что готова родить еще одного ребенка.

Кети уверена, что идеального возраста для материнства не существует, но она очень рада, что стала мамой именно в 29 лет. "Я знаю девушек, которые стали мамами в 22 года и прекрасно справлялись. Я же получила такой опыт в 29 лет. И именно это был идеальный возраст", – поделилась Кети.

Напомним, что Кети Топурия – талантливая певица, успешная бизнес-леди и просто красивая женщина. Ее поклонники, безусловно, ждут с нетерпением новостей от нее и не могут дождаться, когда увидят ее в роли мамы в очередной раз.

Напомним, что исполнительница была в отношениях со скандально известным репером Гуфом. В это время она ещё состояла в браке с Львом Гейхманом. Артисты встречались три года, а затем Кети бросила рэпера. Музыкант часто признавался, что певица разбила его сердце. Артист не раз признавался, что именно во время отношений с Кети, он сорвался и снова стал употреблять наркотики.

26 июня 2023, 16:08
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

Певица Жасмин.
Певица Виктория Дайнеко.
Певец Дима Билан.
Певица Диана Гурцкая.
Певица Юлианна Караулова.
Певица Сати Казанова.
Певица Анна Семенович.
Певица Анна Седокова.
Певец Николай Басков.
Певица Зара.
Певец Шура.
Солистка группы А-Студио Кети Топурия.
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

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