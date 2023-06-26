Кети Топурия поделилась тайными желаниями

Певица рассказала, что думает о материнстве.

Как сообщает канал 360, певица Кети Топурия готовится к очередному счастливому событию в своей жизни – она собирается стать многодетной мамой! Певица, которая уже имеет двух детей – восьмилетнюю дочь и двухлетнего сына, заявила, что готова родить еще одного ребенка.

Кети уверена, что идеального возраста для материнства не существует, но она очень рада, что стала мамой именно в 29 лет. "Я знаю девушек, которые стали мамами в 22 года и прекрасно справлялись. Я же получила такой опыт в 29 лет. И именно это был идеальный возраст", – поделилась Кети.

Напомним, что Кети Топурия – талантливая певица, успешная бизнес-леди и просто красивая женщина. Ее поклонники, безусловно, ждут с нетерпением новостей от нее и не могут дождаться, когда увидят ее в роли мамы в очередной раз.

Напомним, что исполнительница была в отношениях со скандально известным репером Гуфом. В это время она ещё состояла в браке с Львом Гейхманом. Артисты встречались три года, а затем Кети бросила рэпера. Музыкант часто признавался, что певица разбила его сердце. Артист не раз признавался, что именно во время отношений с Кети, он сорвался и снова стал употреблять наркотики.