Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной

Иван Краско в реанимации Тесты Соседов пожалел Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Суббота 15 июля

22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка 04:18Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие" 02:15Столичные застройщики заработали 600 млрд 00:30Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве 21:13Врач обозначил дневную норму сахара 20:09"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 19:04"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации 17:40"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 16:44"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим 13:34В Подмосковье сгорел роскошный отель 12:04Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного? 11:18Московский студент умер, нырнув в фонтан 10:12Исполнитель хита "Здравствуй, чужая милая" Солодуха победил алкоголизм 09:06Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео 09:00Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале 08:48Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной

Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной
193

Уроженка Минска Анжелика Агурбаш обожает национальное белорусское блюдо. Ее рецепт популярен среди хозяек.

Драники со сметаной — это всегда вкусно! Известная артистка Белоруссии чтит народные традиции. На кухне певица может быстро накормить семью множеством разнообразных блюд. Все потому, что Анжелика Агурбаш окончила кулинарные курсы и получила профессию повара.

Эстрадная дива мастерски обжаривает ароматные картофельные лепешки, которые так любят белорусы. Однажды Анжелика Агурбаш продемонстрировала рецепт на передаче Первого канала, а "Дни.ру" решили записать.

По словам звезды, состав универсальный. Из готовой массы можно сделать много картофельных оладушков или большой блин на всю сковородку. Со сметаной получается изумительно, Анжелика Агурбаш уж точно знает! Итак, рецепт драников со сметаной.

Ингредиенты

Картофель,

Куриное яйцо — 1 штука,

Мука — чуть-чуть при необходимости (Анжелика Агурбаш не советует),

Растительное масло — примерно 30 мл,

Укроп — 15-25 граммов (можно заменить на лук),

Сметана жирностью 20% — 200 граммов,

Молоко — 1 ложка,

Соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления драников

Сначала Анжелика Агурбаш чистит любимую белорусскую картошку и измельчает на средней терке — так быстрее, чем на мелкой. Далее рецепт подсказывает добавить к картофелю соль, перец, укроп и яйцо.

Чтобы в процессе жарки драники не потемнели, Анжелика Агурбаш включает в состав молоко. Затем общую массу певица перемешивает, ставит смазанную маслом сковороду на огонь. На раскаленную поверхность звезда выкладывает картофельные лепешки и обжаривает с двух сторон.

Вот и весь рецепт. Анжелика Агурбаш подает драники со сметаной. Получается сытно и калорийно, а главное — по-домашнему.

15 июля 2023, 22:04
Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Разведенная Агурбаш развлекалась в День семьи

Лидия Вележева замужем за актером Алексеем Гуськовым. У них есть два сына — Владимир (р. 1989) и Дмитрий (р. 1994).
У Авраама Руссо от брака с гражданкой США Морелой Руссо растут две дочери - Эмануэлла и Аве Мария.
В августе 2012 года Анжелика Агурбаш пережила драматичный развод со вторым супругом.
У Владимира Девятова пятеро детей. Одна из дочерей — Марина, исполнительница традиционных русских песен в современной обработке.
Первый брак Жасмин в 2006 году распался со скандалом. Но сегодня она счастлива с новым мужем.
Певец Глеб Матвейчук в этом году неожиданно расстался с супругой Анастасией Макеевой.
Денис Майданов женат с 2005 года. У него двое детей - дочь Влада и сын Бронислав.
Диана Гурцкая замужем уже одиннадцать лет.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова встретились в 1990 году, поженились в 1998-м.
От бизнесмена Михаила Сусова у Варвары четверо детей.
Во втором браке у Сосо Павлиашвили подрастают две дочери - Сандра и Лиза.

По теме

Что готовит Татьяна Буланова: рецепт сырников с медом

Анна Седокова готовит за 5 минут: рецепт завтрака

Татьяна Тарасова порадовала рецептом: Яблочный штрудель на скорую руку

 Рецепты

Сюжеты Рецепты

Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!"

Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!"
Алексей Потехин приехал на фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" с ностальгическими для многих хитами "Чужие губы", "18 мне уже", "Крошка моя". В каждом из них он – автор музыки. Что дает ему право петь их сегодня наряду с бывшим коллегой по группе "Руки Вверх!" Сергеем Жуковым. За кулисами Летнего амфитеатра он дал эксклюзивное интервью "Дни.ру". "Я могу свободно исполнять эти песни, как соавтор, как обладатель таких же прав, – пояснил Потехин.

Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители

Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители
Недавно Роман Костомаров был выписан из больницы. Сейчас спортсмен продолжает реабилитацию дома и посвящает время семье. Роман Костомаров продолжает восхищать общественность своей силой духа и стремлением к полноценной жизни после того, как ему пришлось перенести ампутацию.

Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования

Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования
В начале года Николай Дроздов попал в больницу с серьезными травмами. Ведущий долгое время провел в клинике и до сих пор находится на реабилитации. Никас Сафронов является давним другом Николая Дроздова.

"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско

"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско
Народный артист Иван Краско, находясь в больнице, зовет любимую помощницу. На днях поступила информация о госпитализации 92-летнего Ивана Краско.

"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной

"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его привлекает в избраннице. Последние семь лет Дмитрий Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Выбор читателей

14/07Птн"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 14/07Птн"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14/07ПтнНазвана причина пожара на даче фигуриста Транькова 14/07Птн"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 14/07ПтнМерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 14/07Птн"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка