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Вторник 11 июля

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Чтоб жить целый век: 49-летний Фомин узнал уникальную формулу долголетия

Чтоб жить целый век: 49-летний Фомин узнал уникальную формулу долголетия
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Мите Фомину в будущем году – 50. Но выглядит он гораздо моложе. Оказывается, он давно вывел идеальную формулу долголетия. И меньше 100 лет жить не планирует, ибо знает секрет.

"Мы все хотим увеличить продолжительность жизни", – заметил певец во время живого концерта в студии программы "Мурзилки Live" на "Авторадио". Поэтому сейчас он запускает авторское шоу о долголетии и биохагинге.

"Я вдруг озадачился тем, что, когда ты уже проживаешь ее половину, то хочется, чтобы 50 было как минимум половиной, – пояснил артист. – Я попытался выяснить, а сколько в среднем сейчас люди живут. Оказалось, довольно долго: 80-90 стало практически нормой. Тогда я пришел в Институт развития интернета с программой, которая изначально называлась "Где на Руси жить хорошо". Мне пришло в голову выбрать на карте России восемь регионов с наивысшей продолжительностью жизни. Встретиться там с долгожителями и подробно расспросить об их образе жизни и прочих вещах на предмет выведения некой формулы долголетия".

Планируется, что первый сезон этого уникального проекта под названием "На все 100" выйдет осенью на отечественных интернет-площадках (ВК, ОК и других). Стоит заметить, что по итогам апреля 2023 года продолжительность жизни достигла 73,37 года, по итогам мая составила 73,36 года, что следует из данных Росстата.


11 июля 2023, 19:00
Фото: пресс-служба "Авторадио"
"Авторадио"✓ Надежный источник

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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