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Вторник 11 июля

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Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве

Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве
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Брак звезды фильма "30 свиданий" Ирины Гриневой с режиссером Андреем Звягинцевым продлился семь лет. На проводимом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив фестивале детского кино "Хрустальный источник" в Ейске актриса рассказала "Дни.ру", что осталось у нее после тех отношений.

Актриса признается, что у нее всегда было желание попробовать себя по другую сторону кадра – стать режиссером и снять собственное кино, как многие ее коллеги. Из актеров в режиссеры, напомним, уходили Алексей Чадов, Александр Петров, Данила Козловский, Константин Хабенский...

"Я очень хорошо понимаю, что это за профессия, и отношусь к профессии режиссера как к призванию, – говорит Ирина Гринева. – Это великая профессия, а не обслуживающий персонал. Хотя сегодня можно просто найти деньги и начать снимать кино. Но для меня лично, чтобы стать режиссером, нужно очень многое. И я пока не достигла этого уровня".

Для режиссера крайне важна насмотренность. И это главное богатство, полученное актрисой в отношениях с режиссером Андреем Звягинцевым – обладателем главного приза Венецианского, лауреатом Каннского кинофестивалей и двукратным номинантом на премию "Оскар". "Насмотренность эта у меня появилась в первом браке, – пояснила зведа. – Я ходила в кино как на работу. Все, что смотрят студенты ВГИКа, весь этот огромный список, я пересмотрела. И, надеюсь, в будущем сдюжу в роли режиссера!"

11 июля 2023, 15:50
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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