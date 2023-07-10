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Понедельник 10 июля

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"Я не Киркоров и не Табаков": Гринева рассказала о роли блата для карьеры

"Я не Киркоров и не Табаков": Гринева рассказала о роли блата для карьеры
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От второго мужа – чемпиона мира и Европы по фигурному катанию Максима Шабалина – у актрисы Ирины Гриневой есть дочь Василиса. 6 июля девочке исполнилось 10 лет. О судьбе наследницы звезда фильмов "Доктор Лиза " и "30 свиданий" рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" за кулисами фестиваля детского кино "Хрустальный источник", который проводится в Ессентуках Эвклидом Кюрдзидисом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Ессентуки актриса приехала с дочерью. Просто Василиса узнала, что тут проводятся великолепные мастер-классы от профессионалов по режиссуре, гриму, фехтованию, живописи и другим нужным в кино дисциплинам, и загорелась желанием оказаться в этой творческой атмосфере. В итоге звездной маме пришлось прервать отпуск в Греции и четырьмя пересадками добираться до Ставрополья.

"Мы делали все, чтобы дочь не захотела стать актрисой, – признается Гринева. – Я вообще не знаю таких актеров, которые хотели бы своим детям подобной судьбы. Это сомнительная профессия сегодня, особенно в нашей стране, где кино теперь находится на крайне низком уровне. Мне хотелось, чтобы дочь занималась серьезным дело – сначала отдала ее в фигурное катание, делая все, чтобы она там состоялась, но дочь не захотела. Потом она занялась музыкой, пошла в музыкальную школу, мы ей наняли педагогов. Но все равно она сама записалась в драматический кружок, сама знакомится с кастинг-директорами даже!"

Но если вдруг Василиса решит стать актрисой, то ее знаменитая мать уверена: груз фамилии Гриневой не будет помогать или мешать, блата не будет тоже. "Если я была Филиппом Киркоровым или Олегом Табаковым, тогда, конечно, дочери было бы сложнее пробиваться, а так я не такого масштаба и уровня, чтобы могла что-то решать, кому-то позвонить, попросить, – пояснила Гринева. – Конечно, дочь будет проходить пробы наряду со всеми, у меня просто нет связей, чтобы ей помогать в этом. Хотя хорошо подготовить ее смогу".

Дома у Гриневой уже 13 лет нет телевизора. А наследницу она воспитывает на хорошем советском кино. Поэтому любимые фильмы девочки – "Пять вечеров" Олега Табакова и "Солярис" Андрея Тарковского. Что говорит о глубине и вкусе ребенка.

10 июля 2023, 09:00
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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