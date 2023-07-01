Ужасные условия: Татьяна Васильева рассказала о жизни внуков в Германии

Актриса поведала как ее внуки выживали в Германии.

Недавно стало известно, что народная артистка России Татьяна Васильева добилась возвращения своих внуков из-за границы. Как выяснилось, у нее с Европой свои счеты, и она не могла оставить без внимания то, что происходило с ее внуками.

После развода сына Филиппа, его первая жена переехала в Германию и забрала с собой двоих нежно любимых внуков Татьяны Васильевой – Григория и Ивана. Мать даже запретила детям видеться с бабушкой, заставив ее шантажом купить мальчикам по квартире в Москве. Однако, благодаря решительным действиям своих внуков, они вернулись на родину.

Старший внук, 13-летний Григорий, решился на голодовку, чтобы прекратить упорство матери. Он не выходил из своей комнаты несколько дней, пока мама не разрешила ему уехать. Его решение было маниакальным, сопровождаемым слезами матери. Младший внук, 10-летний Иван, также принял решение вернуться в Россию. Для обоих детей жизнь в Европе оказалась мучительной.

Татьяна Васильева не скрывает своей радости от возвращения внуков. Они переехали к отцу, который выделил им комнату в своей просторной квартире. Там же растут и их маленькие сестры – Мирра и Сара, рожденные от второго брака Федора Васильева с Марией Болонкиной. По словам актрисы, жизнь на чужбине была непростой для детей. Они сталкивались с предвзятостью и имели проблемы в школе. Но благодаря решимости и поддержке своей бабушки, они смогли вернуться на родину и начать новую жизнь.

Татьяна Васильева не скрывает своей радости от воссоединения семьи своего сына. Она надеется, что теперь у детей будет лучшая жизнь и они смогут забыть о трудностях, которые им пришлось пережить.