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Пятница 9 июня

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Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд

Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд
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Стали известные средние цены на годовые рекламные контракты некоторых знаменитостей.

Ни для кого не секрет, что за последний год Россию покинули многие известные артисты. Впрочем, оставшихся в стране значительно больше. Именно они теперь делят доходы тех, кто уехал за границу и перестал выступать перед российскими зрителями.

Несмотря на то, что общий объем рекламного рынка в стране упал после ухода некоторых компаний, многие бренды по-прежнему охотно сотрудничают со звездами и выделяют большие бюджеты на рекламу. Телеканал "Царьград" уточняет, что в этом году рекламные доходы исчисляются миллионами рублей. Однако если раньше знаменитости получали до 30 миллионов, то теперь верхняя планка снизилась в два раза.

Само собой, некоторым артистам везет куда больше остальных коллег по цеху. Например, в их число входит Дмитрий Нагиев и Настя Ивлеева. Именно к ним последние годы чаще всего обращаются за рекламой. Также этот скромный список пополнили Клава Кока, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Сергей Гармаш и Федор Бондарчук. Эти артисты получают за годовые рекламные контракты приблизительно 7-15 миллионов рублей.

Также озвучены миллионные гонорары других знаменитостей. Ксения Бородина, Марина Александрова, Сергей Бурунов, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков и Азамат Мусагалиев зарабатывают на одном контракте от 5 до 7 миллионов рублей. Менее внушительными цифрами могут похвастаться Николай Дроздов, Александр Мясников, Лолита и Константин Ивлев. Их заработок за контракт составляет от одного до трех миллионов рублей.

9 июня 2023, 17:00
Николай Дроздов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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