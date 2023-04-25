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Вторник 25 апреля

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85-летний Николай Дроздов отмучился в больнице

85-летний Николай Дроздов отмучился в больнице
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Супруга Николая Дроздова рассказала о его уходе.

Николай Дроздов в начале года пережил страшную ситуацию: подскользнувшись возле дома он упал и сломал несколько ребер. После происшествия он был срочно отправлен в больницу, где провел несколько недель на больничной койке.

Однако даже после его выписки ни родные, ни поклонники не смогли вздохнуть спокойно. Ведь, как оказалось, любимцу публики вновь потребовалось медицинское вмешательство.

Рассказав публике о том, что его вновь госпитализируют, Николай Дроздов пропал. Не слал о себе ни весточки, но журналисты смогли дозвониться до его жены.

Как сообщила обеспокоенным работникам прессы Татьяна Дроздова, 85-летний Николай Дроздов отмучился в больнице. Реабилитация практически закончена, а здоровье телеведущего сегодня практически в полном порядке.

Однако к работе Николай Дроздов возвращаться пока не стремится: из всех нагрузок позволяет себе лишь небольшие прогулки. Во время одной из них журналисты и застали супругу.

"Он уже вернулся из больницы, но сейчас его нет. Он на прогулке", – успокоила собеседников жена Николая Дроздова.

25 апреля 2023, 18:23
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Blitz+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Николай Дроздов и его твари

В доме Николая Дроздова всегда жили собаки.
С тигром он на дружеской ноге.
К гадюкам у телеведущего особая страсть.
Ученые сделали сенсационное открытие - оказалось, что гены свиньи и человека совпадают больше, чем было принято считать.
Паучки, букашки, другие таракашки...
Дроздов нашел себе очаровательную юную подругу.
Даже на сцену Николай Николаевич выходит со зверюшками.

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