Супруга Николая Дроздова рассказала о его уходе.



Николай Дроздов в начале года пережил страшную ситуацию: подскользнувшись возле дома он упал и сломал несколько ребер. После происшествия он был срочно отправлен в больницу, где провел несколько недель на больничной койке.

Однако даже после его выписки ни родные, ни поклонники не смогли вздохнуть спокойно. Ведь, как оказалось, любимцу публики вновь потребовалось медицинское вмешательство.

Рассказав публике о том, что его вновь госпитализируют, Николай Дроздов пропал. Не слал о себе ни весточки, но журналисты смогли дозвониться до его жены.

Как сообщила обеспокоенным работникам прессы Татьяна Дроздова, 85-летний Николай Дроздов отмучился в больнице. Реабилитация практически закончена, а здоровье телеведущего сегодня практически в полном порядке.

Однако к работе Николай Дроздов возвращаться пока не стремится: из всех нагрузок позволяет себе лишь небольшие прогулки. Во время одной из них журналисты и застали супругу.



"Он уже вернулся из больницы, но сейчас его нет. Он на прогулке", – успокоила собеседников жена Николая Дроздова.