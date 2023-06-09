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Пятница 9 июня

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"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала

"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала
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Супруги продолжают устраивать разборки в соцсетях и посвящать друг другу контент.

Последние несколько лет Анна Седокова была счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По крайней мере, так казалось со стороны. Долгое время многие поклонники воспринимали пару как пример крепкого и гармоничного союза. Все изменилось недавно, когда супруги неожиданно начали выяснять отношения буквально на глазах у всей страны.

Публичные разборки пары начались с безобидной записи, которая появилась на странице мужа певицы несколько дней назад. Янис написал, что пережил худшие часы в своей жизни. Затем последовал незамедлительный ответ Анны, которая заверила, что чувствует то же самое. А после супруги и вовсе отписались друг от друга в соцсетях. Казалось, пора бы уже успокоиться, но влюбленные продолжают лить масло в огонь скандала.

Пока общественность пытается понять, что на самом деле происходит в семье исполнительницы и спортсмена, они продолжают подначивать друг друга в социальных сетях. Накануне конфликт получил продолжение. Янис Тимма развлекся в стриптиз-клубе и опубликовал видео оттуда в своем блоге. На кадры попало много интересного. Например, оголенные женские ягодицы и пачки денег. "#Делаючтохочу", – подписал ролик мужчина.

К слову, Седокова не отстает от благоверного и тоже удивляет публику странным контентом. Незадолго до выходки мужа Анна поделилась в соцсетях новым шуточным видео. Брюнетка изящно намекнула супругу, что свято место пусто не бывает, и, в случае чего, его будет несложно заменить кем-нибудь другим.

9 июня 2023, 15:20
Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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