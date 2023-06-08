"Я очень этого хотел": Басков перевернул жизнь известного певца

Певец и композитор Алексей Романоф рассказал, как народный артист Николай Басков повлиял на его творчество.

Алексей Романоф известен как создатель и участник группы "Винтаж", солисткой которого является Анна Плетнева. Он является автором таких хитов, как "Плохая девочка", "Ева, я любила тебя", "Одиночество любви", и других. Также композитор написал для Лолиты песню "Раневская", а для Николая Баскова – композиции для альбома "Верую".

Работа над 11-м студийным альбомом Баскова стала особенной для Алексея. "Верую" – музыкальная пластинка на духовную тематику. "Там даже были такие заигрывания с крупной формой. Это все симфонический оркестр, хор Свешникова", – цитирует композитора Пятый канал.

Так Басков перевернул жизнь автора хитов. Теперь Алексей работает с оперными звездами. "Я очень этого хотел", – признался Романоф. Результаты его работы с представителями классического искусства стали видны широкой публике лишь недавно. "Сейчас все потихонечку выходит и публикуется", – рассказал Алексей.

Ранее Николай Басков рассказал о чувствах к Любови Успенской. Певцу пришлось объясняться после того, как он прилюдно поцеловал артистку в губы. По словам Николая, певица всегда "по-родственному дышит" в его адрес. Подробнее об этом писали "Дни.ру".