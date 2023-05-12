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Премьера и дебют: новый клип Николая Баскова

Премьера и дебют: новый клип Николая Баскова
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Народный артист России и кумир миллионов россиянок Николай Басков вместе с творческой группой выпустил новый клип на песню Владимира и Михаила Ворониных "Ты неотразима".

Клип получился по-настоящему летним, ярким, заводным. Прослушав песню один раз, не замечаешь, как ходишь и напеваешь ее целый день, поэтому без сомнения она может стать настоящим хитом.

Главную женскую роль в нём исполнила 22-летняя уроженка России еврейского происхождения Ирина Краус. О молодой неотразимой красавице известно совсем немного: получает высшее образование по специальности «психология», увлекается фитнесом, йогой и танцами, любит искусство и путешествия. Друзья и знакомые нередко отмечают, что внешне она похожа на Тину Кунаки – известную французскую модель.

Проживает в двух странах: России и Израиле. Чаще всего бывает в Москве, Тель-Авиве и Зихрон-Яакове, в котором проживают ее родственники. Именно в один из приездов в российскую столицу друзья пригласили Ирину на светский прием, где и состоялось ее случайное знакомство с Николаем Басковым.

Идея клипа родилась практически сразу при их встрече: солнце, море, шикарные пейзажи и, конечно, восточная красавица. Именно поэтому клип решили снимать в Дубае, где на фоне фантастических видов роскошный Николай и утонченная красавица создают летнее настроение клипа.

Для молодой девушки съемки в музыкальном жанре стали первым подобным опытом творческой деятельности. Ирина абсолютно не публична и не имеет стремления к славе и успеху в шоу-бизнесе. Предложение испытать себя в новом амплуа приняла смело, творчески участвуя в разработке идеи клипа. Не все получалось с первого раза: некоторые сцены приходилось переснимать по несколько дублей. Но Ирина справилась с трудностями, профессионально и достойно продемонстрировав публике блеск и грациозность восточной красавицы.

Фото: Yulia Kem

Информации о возможных перспективах сотрудничества Николая Баскова и Ирины Краус пока нет. И даже если их творческий союз не получит дальнейшего продолжения, пусть этот клип станет самым "неотразимым" в творчестве Баскова.

12 мая 2023, 10:00
Фото: Yulia Kem
Дни.ру✓ Надежный источник

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