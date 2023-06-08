Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи

Владимир Кузьмин давно женился и остепенился. Но иногда в его семье случаются неловкие моменты.

В 2020 году российский певец Владимир Кузьмин женился в очередной на Екатерине Трофимовой, с которой уже расставался в 2018 году после 17 лет отношений. Кузьмин признавался, что именно Трофимова стала для него настоящей музой. Теперь пара живет дружно и почти никогда не ругается. Однако и у них случаются семейные казусы.



На днях музыкант поставил свою супругу в странное положение. Женщина откровенно рассказала о случившемся подписчикам в соцсети. К счастью, все разрешилось благополучно, но неприятный осадок остался.

Екатерина Трофимова несколько часов простояла в холодном подъезде, пока Владимир Кузьмин просто спал дома. Трофимова по привычке вышла на балкон в подъезде и решила погулять там. Когда Владимир Кузьмин вернулся домой, он не стал отвлекать жену от отдыха и решил написать сообщение в таком духе: "Я дома, уже поздно, ложусь спать".

"Через пару часов выясняется, что я в одних носках, замерзшая стою в подъезде", – рассказала жена Кузьмина.

Как получилось, что муж фактически выставил жену из дома, она не сразу поняла. Ведь он пообещал не запирать входную дверь, а в итоге запер. Судя по всему, просто забыл. В итоге Трофимова ждала, пока Кузьмин проснется и откроет ей дверь. К счастью, это произошло довольно быстро.