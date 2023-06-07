Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности

Брат Сафронова умер от отравления водкой Тесты SHAMAN подвергся критике Кушанашвили Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Среда 7 июня

19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков 13:00"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 12:40В России хотят лицензировать деятельность риелторов 12:20Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы 12:00Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось 11:40Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы 11:20Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом 11:00Какая перепланировка запрещена в квартирах 10:40Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта 10:20Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом 10:00Инъекции, похудение и не только: эксперт рассказала о преображении российских звезд 09:58"Вид обалдеть": певица Слава показала новую квартиру 09:25В России подешевела аренда квартир 09:07Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу 08:58Асмус показала поцелуи с новым возлюбленным 08:40"Детский сад": Россияне посмеялись над актерскими способностями Волочковой 08:20Только 8% квартир продается в готовых ЖК 08:00МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде 06:077 правил грамотной организации рабочего пространства 04:28Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей 02:21Чем опасен не вынесенный вовремя мусор 00:07В Подмосковье стартовали продажи в 3 ЖК 21:30"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим 20:45Принц Гарри дал показания в суде: событие называют историческим 20:00"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 19:40Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж 19:20"Повреждение мозга": нарколог усомнился в способности Волочковой отказаться от алкоголя 19:00ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой 18:40Таролог объяснила госпитализацию Федосеевой-Шукшиной: Высшие силы решают 18:20"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 18:00Кончаловский показал семейную реликвию 17:40"Всегда и постоянно": Сябитова заговорила о мужской лжи 17:20Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности

Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности
147

Актриса Ольга Кузьмина сообщила о скором пополнении в семье.

Ольга Кузьмина прославилась еще в детстве благодаря киножурналу "Ералаш". Сейчас же ее все знают по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Кухня", "Отель "Элеон", "Ивановы-Ивановы" и других. А еще она озвучила Чебурашку в одноименном фильме, премьера которого состоялась в 2023 году.

Сегодня Кузьмина является одной из самых востребованных актрис в стране. Она предпочитает не распространяться о своей личной жизни, но иногда все-таки рассказывает поклонникам о сокровенном. Например, 7 июня она объявила о беременности, которую долго скрывала, судя по размеру живота. Скорее всего, актриса родит уже этим летом.

Поклонники, увидев свежую фотографию находящейся в интересном положении Ольги, были в шоке. "Вот это новости!", – воскликнул один из фанатов. Они поздравили артистку с грядущим пополнением. Отцом ребенка, кстати, является возлюбленный актрисы, ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.

Напомним, этот ребенок – второй для звезды сериала "Кухня". У Ольги Кузьминой есть 10-летний сын Гордей, которого она родила от первого мужа – Алексея Терещенко. Первенец появился на свет, когда артистке было 25 лет.

7 июня 2023, 18:30
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

Любовь Зайцева. Фото: Дни.ру
Ольга Кузьмина. Фото: Дни.ру
Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
Юлия Волкова. Фото: Дни.ру
Влад Топалов. Фото: Дни.ру
Яна Поплавская. Фото: Дни.ру
Глюкоза. Фото: Дни.ру
Александр Головин. Фото: Дни.ру
Анна Цуканова-Котт. Фото: Дни.ру

По теме

Звезда "Кухни" поделилась кадрами из отпуска в Грузии

Победившей в "Ледниковом периоде" актрисе Кузьминой поставили неутешительный диагноз

Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена

Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена
Журналисты выяснили, кто стал близок Полине Гагариной. Пока бывший муж Полины Гагариной то тут, то там выходит с новой спутницей, сама певица от него не сильно-то и отстает.

Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга

Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга
Дарья Донцова рассказала, о чем думала во время болезни. В марте этого года ушел из жизни муж Дарьи Донцовой – психолог Александр Донцов, который долгое время боролся с раком кишечника.

Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео

Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео
Блогерша Айза, известная как бывшая жена Гуфа, раскритиковала певицу Славу. На днях певица Слава имела неосторожность опубликовать в популярной социальной сети видео, на котором она разнесла в пух и прах артистов, покинувших Россию в столь трудный момент.

56-летняя Литвинова оголилась для модной съемки

56-летняя Литвинова оголилась для модной съемки
Рената Литвинова поучаствовала в необычной фотосессии. Рената Литвинова создала вокруг себя окружение из лиц творческих и причастных к искусству.

Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой

Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой
Скандальный Гоген Солнцев пытается забыть экс-супругу. Были времена, когда Гоген Солнцев вместе с пожилой женой Екатериной Терешкович развлекал зрителей передачи Андрея Малахова личными драмами, разборками, скандалами.

Выбор читателей

06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 06/06ВтрКрасавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 05/06ПндБарецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 05/06ПндДочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 06/06ВтрУмер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 06/06Втр"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина*