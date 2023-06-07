В семье певица Дианы Гурцкая траур – еще не прошло и 40 дней со смерти ее любимого мужа Петра Кучеренко. Но близкий друг семьи знает, почему так случилось.

Замуж за Петра Кучеренко певица вышла 21 сентября 2005-м. В этом году они планировали отмечать 18-ю годовщину свадьбы. Считается, что к этому времени кризисные ситуации, если таковые были в семье, заканчиваются, и наступает рассвет. Дети уже достаточно повзрослели, а значит и проблем стало намного меньше.

"Мне кажется, Диана, хотя и была незрячей, по факту оказалась в этой жизни счастливее всех нас, – говорит близкий друг семьи. – Муж сдувал с нее пылинки и носил на руках. Диану кормили, одевали, оберегали. У кого еще есть такое счастье?! Но законы Вселенной таковы, что за все надо платить. И эта страшная потеря, страшный удар – вероятно, расплата за ту любовь, заботу и тепло, в которых Диана столько лет купалась. Все любовались такой парой, столь прекрасным союзом. И завидовали. А это страшное, разрушительное чувство. Но могли их и сглазить – люди не прощают чужого счастья".

Напомним, 20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными. Муж Дианы Гурцкая умер мгновенно от разрыва аорты...