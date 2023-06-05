"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь

Анастасия Волочкова сделала важный шаг навстречу светлому будущему.



Звезды работают так много, что им просто необходимо отдых после тяжелого дня. Однако иногда попытка немного расслабиться перерастает в зависимость от вредных привычек, которая затем может испортить жизнь. В качестве примера достаточно вспомнить позорное интервью Анастасии Волочковой, которое она давала с бутылкой в руках.

К слову, не один раз Волочкова подвергалась критике из-за того, что вела себя слишком, на взгляд некоторых, фривольно. Пытались ее уличить в подаче плохого примера подписчикам и после того, как та присела под елочкой, и после того, как балерина шаталась перед юными танцовщицами.

Однако, кажется эта тема скоро потеряет свою актуальность. Ведь Анастасия Волочкова, в гости к которой пришел Прохор Шаляпин, призналась своим подписчикам, что избавилась от пагубной привычки.

Оказывается, вернувшись домой после отдыха на островах, затерянных в водах Индийского океана, блондинка круто изменила жизнь. И не смогла удержаться от того, чтобы, заручившись поддержкой Прохора, во всеуслышание объявить о своем обете.

"Я после Мальдив решила, что я вообще пить не буду", – с гордостью заявила Анастасия Волочкова.

Ровно по этой причине звездная парочка, засевшая в саду особняка, развлекалась в трезвом уме и твердой памяти. Прохор Шаляпин тянул напиток из настоявшейся виноградной мякоти, а Анастасия Волочкова баловала себя клубничкой исполинских размеров.

