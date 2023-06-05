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Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы

Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы
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В Сети распространили слухи о нескольких приступах повышенного давления у Татьяны Тарасовой.

Телеграм-канал Mash сообщил о плохом самочувствии заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. По данным источников, мастер спорта СССР вызвала скорую с жалобами на повышенное давление и тошноту, но от госпитализации отказалась.

Согласно непроверенным данным, это был уже третий вызов скорой для Татьяны Тарасовой. Предыдущие звонки за экстренной помощью, как утверждает Mash, были зафиксированы 2 июня и практически неделей ранее – 24 мая.

Между тем портал РИА ФАН представил новую информацию о перспективах Татьяны Тарасовой. Издание сообщило о прохождении диспансеризации – возможности быстро побывать у нескольких врачей, чтобы оперативно выявить проблемы со здоровьем и тотчас же приступить к их решению.

К слову, Татьяна Тарасова недавно вышла на связь после недолгого посещения больницы, куда заглянула за лекарствами. Знаменитость рассказала, что чувствует себя прекрасно. Она возмущена слухами, которые о ней распускают в медиасфере.


Напомним, что минувшей осенью здоровье тренера и члена жюри "Ледникового периода" сильно пошатнулось. По этой причине Татьяне Тарасовой даже пришлось провести некоторое время в клинике под наблюдением врачей.

5 июня 2023, 17:40
Татьяна Тарасова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Самые яркие моменты шоу "Ледниковый период"

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Актриса Алла Михеева и фигурист Алексей Ягудин - ведущие нового сезона "Ледникового периода".
Актер Михаил Гаврилов и призер зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине Татьяна Тотьмянина.
Актер театра и кино Александр Соколовский и Аделина Сотникова. Ее называли "вундеркиндом" в фигурном катании, в связи с тем, что уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.
Актриса Дарья Мороз и фигурист Олег Васильев до проекта знакомы не были, но сразу же нашли общий язык.
Актер Даниил Спиваковский и Оксана Домнина - бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере.
Певица Юлианна Караулова и фигурист Максим Траньков.
Телеведущая Юлия Барановска уверяет, что ее партнер Максим Шабалин тонко ее чувствует
Яна Хохлова занимается фигурным катанием с пяти лет – вначале они занималась в балете на льду АЗЛК, в детском театре на льду «Алеко». Ее партнером на проекте стал певец Ираклий Пирцхалава.
Актер Анатолий Руденко и участница пяти Олимпийских игр Маргарита Дробязко.
Оценить выступление артистов и фигуристов пригласили: бывшую финалистку проекта Валерию Ланскую (актриса выступала в паре с Алексеем Ягудиным, и они заняли второе место); легендарного советского фигуриста, олимпийского чемпиона, а ныне тренера Геннадия Карпоносова и актера Дмитрия Дюжева. Татьяна Тарасова осталась неизменной.

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