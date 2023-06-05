Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы

В Сети распространили слухи о нескольких приступах повышенного давления у Татьяны Тарасовой.



Телеграм-канал Mash сообщил о плохом самочувствии заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. По данным источников, мастер спорта СССР вызвала скорую с жалобами на повышенное давление и тошноту, но от госпитализации отказалась.

Согласно непроверенным данным, это был уже третий вызов скорой для Татьяны Тарасовой. Предыдущие звонки за экстренной помощью, как утверждает Mash, были зафиксированы 2 июня и практически неделей ранее – 24 мая.



Между тем портал РИА ФАН представил новую информацию о перспективах Татьяны Тарасовой. Издание сообщило о прохождении диспансеризации – возможности быстро побывать у нескольких врачей, чтобы оперативно выявить проблемы со здоровьем и тотчас же приступить к их решению.

К слову, Татьяна Тарасова недавно вышла на связь после недолгого посещения больницы, куда заглянула за лекарствами. Знаменитость рассказала, что чувствует себя прекрасно. Она возмущена слухами, которые о ней распускают в медиасфере.







Напомним, что минувшей осенью здоровье тренера и члена жюри "Ледникового периода" сильно пошатнулось. По этой причине Татьяне Тарасовой даже пришлось провести некоторое время в клинике под наблюдением врачей.

