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"Это подделка": Блогер рассказал про обман Бони на Каннском кинофестивале

"Это подделка": Блогер рассказал про обман Бони на Каннском кинофестивале
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Каннский фестиваль давно позади, а публика продолжает обсуждать появление на нем Виктории Бони.

Сама экс-участница "Дома-2" с удовольствием вспоминает, как ей кажется, свое эффектное появление на красной дорожке в кругу мировых звезд. Она предстала перед фотографами в роскошных нарядах, а у ее лица красовались украшения известного бренда. По словам Виктории Бони, ей колье и серьги с изумрудами ювелирный дом доверил для прогулки по красной дорожке.

Правда, в эту историю поверили не все. К примеру, блогер Антон Суворкин рассказал про обман теледивы, как раз связанный с этими украшениями. Он с самого начала предполагал, что бренд не мог предоставить ей дорогой "обвес", потому что, как правило, у этой процедуры есть куча нюансов: например, бронированный автомобиль и личные телохранители. У экс-участницы "Дома-2" этого, говорит светский сплетник, не было.

А теперь Антон Суворкин предъявил доказательства. Один из его источников написал письмо в ювелирный дом, чтобы узнать, действительно ли Виктория Боня представляла его украшения на Каннском фестивале. И ответ был получен отрицательный. Блогер признался, что другого и не ожидал. А так же высказал уверенность в том, что ювелирный дом знал о появлении теледивы на ковровой дорожке в неоригинальных украшениях.

"Они видят, что это подделка", – сказал Антон Суворкин о ситуации вокруг Виктории Бони.

5 июня 2023, 15:40
Виктория Боня. Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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